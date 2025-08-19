Pariz uzvratio Netanjahuu: “Bijedno i pogrešno”

Između ostalog, Macronov kabinet izjavio je da će Francuska uvijek štititi svoje židovske građane.

„Ovo je vrijeme za ozbiljnost i odgovornost, a ne za identifikaciju i manipulaciju. Nasilje nad francuskom židovskom zajednicom je nepodnošljivo. Zato je predsjednik, osim kaznenih osuda, od svih svojih vlada sustavno zahtijevao od 2017., a još više nakon napada 7. listopada 2023. – da pokažu najsnažnije mjere protiv počinitelja antisemitskih djela“, navedeno je.

Netanyahuove optužbe nazvali su jadnim i pogrešnim.

Sličnu izjavu dao je i francuski ministar Benjamin Haddad .

„ Francuska nema što naučiti u borbi protiv antisemitizma. Problem koji truje naša europska društva ne smije se iskorištavati“, dodaje Haddad.

