Portparolka Bijele kuće: “Američke čizme neće neće biti na terenu u Ukrajini”

Objavljeno prije 2 sata

Predsjednik je uvijek govorio da postoje područja neslaganja u ovom ratu, rekla je portparolka

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) prokomentarisala je susret američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) sa evropskim liderima na konferenciji za medije.

Ona je dodatno pojasnila stavove američke administracije o trenutnoj situaciji. Istakla je da je u utorak predsjednik Rusije Vladimir Putin obećao sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky).

– Razumijem da Bijela kuća radi i da saveznici rade na tome da se ovaj sastanak održi, ali je li Putin obećao sastanak sa Zelenskim, direktan sastanak, u narednim sedmicama – upitao je novinar Levit na što je ona kratko odgovorila da jeste.

Također, istaknula je kako se obje zemlje moraju direktno uključiti u pregovore.

– Predsjednik je uvijek govorio da postoje područja neslaganja u ovom ratu o kojima će ove dvije zemlje morati razgovarati i odlučivati. I zato želi da se ove dvije zemlje uključe u direktnu diplomatiju – rekla je portparolka.

Iako još uvijek nije jasno šta Bijela kuća podrazumijeva pod sigurnosnim garancijama, Levit je potvrdila kako američke kopnene trupe neće biti raspoređene u Ukrajini. Dodala je kako je Tramp definitivno izjavio da američke čizme neće biti na terenu u Ukrajini, ali da svakako mogu pomoći u koordinaciji i možda pružiti druge načine sigurnosnih garancija njihovim evropskim saveznicima.

Završen sastanak Trampa i Zelenskog, predsjednik SAD otkrio šta je razgovarao s Putinom telefonom
– Predsjednik razumije da su sigurnosne garancije od ključne važnosti za osiguranje trajnog mira i naložio je svom timu za nacionalnu sigurnost da koordinira s našim prijateljima u Evropi, a također i da nastavi saradnju i razgovore o ovim pitanjima s Ukrajinom i Rusijom – kazala je.

Na pitanje o izjavi Rusije da se protivi bilo kakvom slanju mirovnih trupa NATO-a na teren u Ukrajini, Leavitt je rekla da su razgovori o tom pitanju u toku.

– Pa, pogledajte, predsjednik nastavlja voditi ove razgovore s oba lidera. Ti razgovori su se održali u Anchorageu na Aljasci, s Evropljanima i predsjednikom Zelenskim, a on je naložio svom timu da osmisli okvir za ove sigurnosne garancije koji može biti prihvatljiv kako bi se osigurao trajni mir i okončao ovaj rat – zaključila je.


