Portparolka Bijele kuće: “Američke čizme neće neće biti na terenu u Ukrajini”

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) prokomentarisala je susret američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) sa evropskim liderima na konferenciji za medije.

Ona je dodatno pojasnila stavove američke administracije o trenutnoj situaciji. Istakla je da je u utorak predsjednik Rusije Vladimir Putin obećao sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky).

– Razumijem da Bijela kuća radi i da saveznici rade na tome da se ovaj sastanak održi, ali je li Putin obećao sastanak sa Zelenskim, direktan sastanak, u narednim sedmicama – upitao je novinar Levit na što je ona kratko odgovorila da jeste.

Također, istaknula je kako se obje zemlje moraju direktno uključiti u pregovore.

– Predsjednik je uvijek govorio da postoje područja neslaganja u ovom ratu o kojima će ove dvije zemlje morati razgovarati i odlučivati. I zato želi da se ove dvije zemlje uključe u direktnu diplomatiju – rekla je portparolka.

Iako još uvijek nije jasno šta Bijela kuća podrazumijeva pod sigurnosnim garancijama, Levit je potvrdila kako američke kopnene trupe neće biti raspoređene u Ukrajini. Dodala je kako je Tramp definitivno izjavio da američke čizme neće biti na terenu u Ukrajini, ali da svakako mogu pomoći u koordinaciji i možda pružiti druge načine sigurnosnih garancija njihovim evropskim saveznicima.

– Predsjednik razumije da su sigurnosne garancije od ključne važnosti za osiguranje trajnog mira i naložio je svom timu za nacionalnu sigurnost da koordinira s našim prijateljima u Evropi, a također i da nastavi saradnju i razgovore o ovim pitanjima s Ukrajinom i Rusijom – kazala je.

Na pitanje o izjavi Rusije da se protivi bilo kakvom slanju mirovnih trupa NATO-a na teren u Ukrajini, Leavitt je rekla da su razgovori o tom pitanju u toku.

– Pa, pogledajte, predsjednik nastavlja voditi ove razgovore s oba lidera. Ti razgovori su se održali u Anchorageu na Aljasci, s Evropljanima i predsjednikom Zelenskim, a on je naložio svom timu da osmisli okvir za ove sigurnosne garancije koji može biti prihvatljiv kako bi se osigurao trajni mir i okončao ovaj rat – zaključila je.

