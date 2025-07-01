Kipar morskim putem poslao 1.200 metričkih tona humanitarne pomoći za Gazu

Prethodno provjereni teret bit će prevezen bez dodatnih sigurnosnih provjera po dolasku u Ashdod, a međunarodna humanitarna organizacija World Central Kitchen bit će konačni izvođač i distributer, saopćilo je kiparsko ministarstvo vanjskih poslova.

– Cijeli pothvat je pod pokroviteljstvom mehanizma isporuke UN-a – navodi se u saopćenju.

Gaza je devastirana skoro dvogodišnjim izraelskim vojnim napadom, u kome je, prema lokalnim zdravstvenim službama, ubijeno više od 61.000 Palestinaca.

Izraelski kopneni i zračni rat također je stvorio krizu gladi, a pomoć je naišla na značajna kašnjenja. Više od 200 stanovnika Gaze umrlo je od pothranjenosti ili gladi u ratu, tvrde zdravstvene službe.

Kipar i Malta pridonijeli su najveći dio pomoći, a doprinose su dale i organizacije iz Sjedinjenih Država, Italije, Suverenog malteškog reda i Kuvajta. Kipar je objavio da je doprinos Ujedinjenih Arapskih Emirata operaciji bio ključan.

Otok u istočnom Mediteranu u prošlosti je korišten za tranzit pomoći u Gazu. Objekti na otoku ostali su na raspolaganju međunarodnoj zajednici kao dodatni humanitarni kanal, saopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

Trenutno su u toku rasprave o 60-dnevnom prekidu vatre u Gazi nakon što su prethodni razgovori završili zastojem krajem jula, prenosi Reuters.

