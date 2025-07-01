Brutalno ubistvo: Tinejdžer usmrtio drugog zbog djevojke, još devet učestvovalo i snimalo

Za ubistvo šesnaestogodišnjaka policiji se predalo devet tinejdžera, a očekuje se i deseti, izvještava UNILAD.

Trej Din Rajt (Trey Dean Wright) ubijen je pištoljem 24. juna na udaljenom području pokraj seoske ceste u okrugu Florence (Johnsonville, Južna Karolina), a istražitelji kažu da je bila riječ o planiranoj zasjedi.

Tinejdžera je ondje dovela njegova djevojka Džijana Kistenmaher (Gianna Kistenmacher), a dočekala ga je grupa koja ga je napala. Dok je umirao, okupljeni tinejdžeri su ga snimali. Policajci su stigli na mjesto događaja oko 23 i 30 i pronašli žrtvu kako leži s višestrukim ranama od metka.

Razlog za ubistvo je, navodno, bila djevojka, a na snimku se vidi kako Devan Scott Raper, koji je i ranije prijetio Treju, ispaljuje nekoliko hitaca.

Policija je uhapsila i optužila Rapera za ubojstvo i posjedovanje oružja tokom nasilnog zločina.

Još osam tinejdžera optuženo je za razne druge prijestupe i pomaganje pri organiziranju ubistva. Istražitelji tvrde da je grupa tinejdžera znala da je Raper naoružan kada su ga obavijestili o Trejovoj lokaciji.

