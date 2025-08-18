Tramp: Rat će se završiti, to žele i Putin i Zelenski

Predsjednik SAD Donald Tramp primio je u Bijelu kuću predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, a u Ovalnom uredu su prvo odgovarali na pitanja novianra.

Trampa su pitali je li današnji samit bio “dogovor ili ništa”.

– To nikad ne mogu reći. To nikad nije kraj puta. Ljudi ginu i želimo to zaustaviti. Zato ne bih rekao da je kraj. Ne, mislim da sada imamo dobru priliku za to – rekao je.

Tramp je dodao kako vjeruje da i Vladimir Putin želi kraj rata.

Tramp je rekao da će Ukrajina dobiti neku vrstu sigurnosnih garancija, ali nije precizirao uključuje li to američke snage.

Naveo je da će biti puno pomoći kada je riječ o sigurnosti:

– Bit će mnogo pomoći. Bit će dobro. Oni su prva linija obrane jer su ondje, ali i mi ćemo im pomoći. Bit ćemo uključeni kad za to dođe vrijeme – naglasio je.

Na pitanje o ranijim izjavama dvojice čelnika – pri čemu je Zelenski rekao da je na Rusiji da okonča rat, a Tramp da je to na Ukrajini – američki predsjednik je rekao,piše Avaz

– Mislim da ćemo imati sastanak. Ako danas sve prođe dobro, imat ćemo trilateralni sastanak i mislim da postoji razumna šansa da tada okončamo rat.

Dodao je da nikada ne može unaprijed reći hoće li taj sastanak značiti kraj rata, ali je iskoristio priliku da za rat ponovno okrivi Džoa Bajdena.

– Rat će završiti. Ovaj gospodin ga želi završiti, Vladimir Putin ga želi završiti, mislim da je cijelom svijetu dosta toga i mi ćemo ga okončati – rekao je Tramp te dodao da je okončao šest ratova.

