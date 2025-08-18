Australija otkazala vizu desničarskom izraelskom političaru: Ne želimo vas ovdje!

Simcha Rothman, čija je stranka dio vladajuće koalicije izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, trebao je govoriti na manifestacijama koje je organiziralo Udruženje australskih Jevreja.

Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke naglasio je, međutim, da Australija neće prihvatiti ljude koji dolaze u zemlju kako bi “širili podjele”.

– Ako dolazite u Australiju širiti poruku mržnje i podjele, ne želimo vas ovdje. Australija je zemlja u kojoj svi mogu biti sigurni i osjećati se sigurno – kazao je.

Kao automatska posljedica otkazivanja vize, Rothman ne može putovati u Australiju tri godine.

Izvršni direktor Udruženja australskih Jevreja, Robert Gregory, izjavio je da je svrha Rothmanove posjete “pokazivanje solidarnosti s australskom jevrejskom zajednicom, koja se suočava s valom antisemitizma”.

– Posjeta ni na koji način nije povezana s aktuelnim dešavanjajima na Bliskom istoku – objavio je on na društvenim mrežama.

Gregory je naveo da je otkazivanje Rothmanove vize “zlobno antisemitski potez”, optužujući australsku vladu da je “opsjednuta” napadanjem jevrejske zajednice i Izraela, prenosi AFP.

