Zelenski u Washingtonu danas sa evropskim liderima na sastanku s Trumpom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas se vraća u Washington prvi put od februara, a pridružit će mu se nekoliko evropskih lidera, uključujući britanskog premijera Keira Starmera, predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, italijansku premijerku Giorgiu Meloni, njemačkog kancelara Friedricha Merza, finskog predsjednika Alexandera Stubba i generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea.Očekuje se da će Zelenski i njegovi saveznici razgovarati o konkretnim koracima prema mirovnom sporazumu s Rusijom, nakon što pregovori u Aljasci nisu doveli do dogovora o primirju,pišu Vijesti

Tokom jučerašnje zajedničke konferencije za medije u Briselu, ukrajinski predsjednik Zelenski i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen odgovarali su na pitanja o stavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da primirje nije neophodno i da bi se rat mogao zaustaviti sklapanjem mirovnog sporazuma bez prethodnog prekida vatre.

Trump je ranije izjavio da je „mirovni sporazum važniji od primirja” i da „primirje nije potrebno da bi rat stao”.

Von der Leyen je odgovorila da „naziv nije bitan”.

– Bitno je kakav će biti učinak, a učinak mora biti zaustavljanje ubijanja – rekla je von der Leyen. „To je najvažnije. Bez obzira da li to nazovete primirjem ili mirovnim sporazumom, nije važno.”

