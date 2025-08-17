Svijet

Huti uzvratili Izraelu: Hipersonična raketa pogodila aerodrom u Tel Avivu

5.4K  
Objavljeno prije 1 sat

Huti su brzo uzvratili na izraelske zračne udare, gađajući aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu hipersoničnom balističkom raketom tipa Palestina 2.

Glasnogovornik Huta, Yahya Saree, poručio je da će jemenske snage nastaviti pružati podršku palestinskom narodu u Pojasu Gaze dok traje agresija i opsada ne bude ukinuta.

Ovaj napad uslijedio je manje od 24 sata nakon što je izraelska vojska izvela zračni udar na elektranu Haiz u glavnom gradu Jemena, Saani.

Izraelski ministar odbrane Israel Katz upozorio je Hute da će platiti visoku cijenu za svaki napad na Izrael te najavio pojačanu zračnu i pomorsku blokadu, uz ciljanje infrastrukture i energetskih objekata.Katz je naglasio da su prethodni napadi tek početak mogućih izraelskih mjera.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh