Huti uzvratili Izraelu: Hipersonična raketa pogodila aerodrom u Tel Avivu

Glasnogovornik Huta, Yahya Saree, poručio je da će jemenske snage nastaviti pružati podršku palestinskom narodu u Pojasu Gaze dok traje agresija i opsada ne bude ukinuta.

Ovaj napad uslijedio je manje od 24 sata nakon što je izraelska vojska izvela zračni udar na elektranu Haiz u glavnom gradu Jemena, Saani.

Izraelski ministar odbrane Israel Katz upozorio je Hute da će platiti visoku cijenu za svaki napad na Izrael te najavio pojačanu zračnu i pomorsku blokadu, uz ciljanje infrastrukture i energetskih objekata.Katz je naglasio da su prethodni napadi tek početak mogućih izraelskih mjera.

Facebook komentari