Trumpova poruka koja izaziva strah u Kijevu

Trump je podjelio poruku u kojoj se ističe da Ukrajina treba da ustupi dio svoje teritorije Rusiji, jer Kijev rizikuje da izgubi još više ako se sukob nastavi.

Trump je podijelio objavu jednog od svojih pristalica na mreži “Truth Social” u kojoj se navodi da Ukrajina mora biti spremna da izgubi dio teritorije u korist Rusije, jer što duže traje rat, gubiće još više zemlje.

Ukrajinski zvanični nisu još reagovali na ove navode.

Državni sekretar SAD-a Marco Rubio također je potvrdio ove navode gostujući naa Fox Newsu gdje je govorio o detaljima samita Rusije i Amerike na Aljasci, a tim povodom nekoliko puta ušao je u žustru raspravu sa voditeljicom.

Tokom razgovora, Rubio je rekao kako je Trump posvetio dosta pažnje sastanku s Putinom.

“Posvetio je mnogo vremena i energije jer je prioritet svoje administracije da zaustavi ili okonča rat – zaustavi ratove ili ih spriječi. A upravo sada, ovo je najveći rat koji se vodi na svijetu. To je najveći rat u Evropi od Drugog svjetskog rata. Nastavit ćemo činiti sve što možemo kako bismo postigli sporazum koji će okončati umiranje, ubijanje i patnju koja se trenutno dešava”, rekao je.

Istakao je kako je Putin već teritoriju zauzeo silom i da je to presedan.

Podsjećamo, Trump je danas ponovo izazvao pažnju kratkom objavom na društvenoj mreži Truth Social, u kojoj je spomenuo “veliki napredak” u vezi s Rusijom,pišu Vijesti

“Veliki napredak u vezi s Rusijom. Pratite nas!”, napisao je Trump, ne otkrivajući dodatne detalje.

Prema onome što je poznato, predsjednik SAD-a bi se sutra trebao sastati sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim, ali i evropskim partnerima u Bijeloj kući.

Facebook komentari