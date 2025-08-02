Evropski dužnosnici: Tokom telefonskog razgovora Tramp djelovao iscrpljeno i iritirano

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) djelovao je umorno i iritirano ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom telefonskog razgovora s evropskim liderima održanog nakon sastanka na Aljasci, piše Wall Street Journal.

Dužnosnici koji su učestvovali u razgovoru navode da je Tramp istakao kako je radio 24 sata bez prestanka te upozorio da je spreman ponovo razmotriti uvođenje prijetnje sankcijama protiv Rusije ukoliko trilateralni pregovori ne donesu napredak ka miru.

Sastanak Trampa i Putina završio je bez postignutih sporazuma i bez najavljenog prekida vatre u Ukrajini, uprkos tome što su oba čelnika tvrdila da je postignut “veliki napredak”.

U subotu, Tramp je prvo razgovarao sa Zelenskim, a zatim i s evropskim liderima.

Prema Bloombergu, Tramp je obavijestio evropske lidere i Zelenskog da Putin i dalje zahtijeva povlačenje ukrajinskih trupa s cijelog teritorija Donjecke i Luganske oblasti. Zauzvrat, Rusija će se odreći svojih zahtjeva za područja Zaporiške i Hersonske oblasti koje trenutno ne kontrolira, čime će se efektivno zamrznuti linija fronta.

Evropska pravda saopćila je da su evropski dužnosnici i Tramp razgovarali o mogućem pružanju sigurnosnih garancija “u stilu Člana 5.” za Ukrajinu kao dijela potencijalnog mirovnog sporazuma, ali bez sudjelovanja NATO-a.

