Pokrenuta najnovija verzija Chat GTP-a

GPT-5 dolazi više od dvije godine nakon što je u martu 2023. predstavljen GPT-4, čime je zaključeno razdoblje obilježeno ogromnim ulaganjima, uzbuđenjem, ali i zabrinutošću zbog mogućnosti AI-ja.

Uoči lansiranja, OpenAI-jev konkurent Anthropic ranije ove sedmice objavio je novu verziju svog chatbota Claude, kojim vodi utrku s Googleom i drugim rivalima u SAD-u i Kini za dominaciju na polju umjetne inteligencije. Dugogodišnji OpenAI-jev partner Microsoft najavio je da će GPT-5 integrisati u vlastitog AI asistenta Copilot.

Očekivanja su velika jer OpenAI iz San Francisca već godinama svoje tehničke iskorake prikazuje kao put prema općoj umjetnoj inteligenciji (AGI) – tehnologiji koja bi trebala nadmašiti ljude u ekonomski vrijednim poslovima. Kompanija pritom pokušava prikupiti ogromna sredstva za razvoj, između ostalog kako bi pokrila troškove skupih računarskih čipova i podatkovnih centara potrebnih za izgradnju i rad sistema.

Direktor OpenAI-ja Sam Altman opisao je novi model kao “značajan korak na našem putu prema AGI-ju (općoj umjetnoj inteligenciji odnosno umjetnoj superinteligenciji, koja je na nivou ljudske ili viša)”, ali se najviše fokusirao na njegovu primjenjivost za 700 miliona ljudi koji, kako kaže, svakodnevno koriste ChatGPT.

“To je kao da razgovarate sa stručnjakom – legitimnim stručnjakom na nivou doktorata iz bilo kojeg područja, kad god vam zatreba”, rekao je Altman na događaju koji se jučer prenosio uživo online.

Novi model, sada dostupan s ograničenjima korištenja svim korisnicima besplatnog ChatGPT-a, na predstavljanju je posebno istaknut u oblasti programiranja – segmentu u kojem se Anthropic smatra vodećim. Na sceni se pojavio i direktor kompanije Cursor, proizvođača softvera za programere, važnog Anthropicovog klijenta,pišu Vijesti

