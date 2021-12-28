Tramp podržava predaju dijelova Ukrajine Rusiji u zamjenu za mir?

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) navodno podržava plan za okončanje rata u Ukrajini prema kojem bi Kijev pristao da Rusiji prepusti dio teritorije, uključujući i oblasti koje nisu pod ruskom okupacijom, piše Nju Jork Tajms (New York Times), pozivajući se na dvojicu visokih evropskih zvaničnika.

Prema navodima lista, Tramp je nakon sastanka s Vladimirom Putinom evropskim liderima rekao da vjeruje kako bi mir mogao brzo da bude postignut “ako Zelenski pristane da preda ostatak Donbasa Rusiji, pa čak i ona područja koja ruske snage nisu zauzele”.

U zamjenu za to, Putin bi, prema tvrdnjama Tajmsa, pristao na prekid vatre duž sadašnjih linija fronta i dao pisano obećanje da neće napadati Ukrajinu niti druge evropske zemlje.

Donbas obuhvata dvije istočne ukrajinske oblasti – Donjeck i Lugansk. Ruske snage od početka rata drže gotovo čitav Lugansk i oko 70 posto Donjecka, dok preostalih 30 procenata još uvek kontroliše Ukrajina.

Tramp bi o ovom planu trebalo da razgovara sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u ponedjeljak u Beloj kući, gde su pozvani i evropski lideri.

Ovaj prijedlog predstavlja zaokret u odnosu na Trampove ranije zahtjeve za trenutnim prekidom vatre. Podsjetimo, Fajnenšl Tajms (Financial Times) je danas izvijestio da je Putin u razgovoru na Aljasci od Trampa tražio da Ukrajina preda Donjeck kao uslov za kraj rata, uz obećanje da će front biti zamrznut u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, prenosi Index.

