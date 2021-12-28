Broj ubijenih u napadima Izraela na Gazu približava se 61.900

Broj Palestinaca ubijenih u ratu Izraela nad Pojasom Gaze od oktobra 2023. porastao je na 61.897, saopćilo je u subotu Ministarstvo zdravlja u blokiranoj enklavi.Prema dnevnom izvještaju ministarstva, u posljednja 24 sata poginulo je 70 osoba, a osam tijela izvučeno je iz ruševina. Još 385 osoba je povrijeđeno, čime je ukupan broj ranjenih od početka rata u oktobru 2023. porastao na 155.660.

Ministarstvo je također prijavilo 11 novih smrtnih slučajeva uzrokovanih glađu i pothranjenošću, uključujući jedno dijete, čime je ukupni broj smrtnih slučajeva od gladi porastao na 251, od čega je 108 djece.

Operacije potrage i spašavanja i dalje su ozbiljno otežane, s mnogim žrtvama još uvijek pod ruševinama ili na ulicama, dok izraelski vazdušni napadi traju, a civilne spasilačke ekipe se suočavaju s ekstremnim nedostatkom opreme.

Od 18. marta, kada je Izrael nastavio vojni napad čime je prekršio primirje i sporazum o razmjeni zatvorenika, ministarstvo navodi da je ubijeno 10.362 Palestinaca, a 43.619 povrijeđeno.

Ministarstvo zdravlja također je izvijestilo da izraelske snage nastavljaju gađati Palestince koji pokušavaju doći do humanitarne pomoći. U posljednja 24 sata, 26 osoba je poginulo, a 175 povrijeđeno u takvim incidentima

Od 27. maja, izraelske snage ubile su 1.924 Palestinaca i ranile još 14.288 dok su pokušavali doći do hitno potrebne hrane i sredstava.

Izraelska blokada, koja je od početka marta potpuno zatvorila Pojas Gaze, dovela je 2,4 miliona stanovnika enklave u sve dublju humanitarnu katastrofu obilježenu masovnom glađu, bolestima i kolapsom osnovne infrastrukture.

