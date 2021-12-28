Putin iznio svoj zahtjev za kraj rata u Ukrajini?

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je Donaldu Trampu (Trumpu) da bi okončao rat ako Ukrajina preda region Donjeck Rusiji, otkriva “Telegraph”.

Putin je naveo da bi napravio nespecificirane teritorijalne ustupke u korist Kijeva u zamjenu za kontrolu nad mineralima bogatim istočnim oblastima.

Prema izvještajima, ti ustupci mogli bi da se odnose na male dijelove teritorije koje Rusija kontroliše u Sumiju i Harkovu, dok bi frontovi na jugu Ukrajine ostali zamrznuti.

Njegovi zahtjevi su iznijeti od strane američkog predsjednika tokom razgovora sa Volodimirom Zelenskim, predsjednikom Ukrajine, i grupom evropskih lidera nakon njihovog susreta u Aljasci,piše Avaz

Detalji mirovnog samita u Enkoridžu dodatno će pojačati strahovanja da će Zelenski biti pod pritiskom da preda teritoriju i prihvati brojne ruske zahtjeve kao deo Trampove žurbe da okonča rat.

“Tramp želi da se ovo završi što pre, i mislim da neće dugo trajati”, rekao je jedan evropski zvaničnik za “Telegraph”.

Zelenski je jasno stavio do znanja da nije spreman da razgovara o predaji teritorija koju Rusija još ne kontroliše kao deo bilo kakvog mirovnog sporazuma.

Facebook komentari