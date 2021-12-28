Svijet

Putin iznio svoj zahtjev za kraj rata u Ukrajini?

Objavljeno prije 1 sat

Detalji mirovnog samita u Enkoridžu dodatno će pojačati strahovanja

 Donald Trump i Vladimir Putin - CNBC.com

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je Donaldu Trampu (Trumpu) da bi okončao rat ako Ukrajina preda region Donjeck Rusiji, otkriva “Telegraph”.

Putin je naveo da bi napravio nespecificirane teritorijalne ustupke u korist Kijeva u zamjenu za kontrolu nad mineralima bogatim istočnim oblastima.

Prema izvještajima, ti ustupci mogli bi da se odnose na male dijelove teritorije koje Rusija kontroliše u Sumiju i Harkovu, dok bi frontovi na jugu Ukrajine ostali zamrznuti.

Njegovi zahtjevi su iznijeti od strane američkog predsjednika tokom razgovora sa Volodimirom Zelenskim, predsjednikom Ukrajine, i grupom evropskih lidera nakon njihovog susreta u Aljasci,piše Avaz

Detalji mirovnog samita u Enkoridžu dodatno će pojačati strahovanja da će Zelenski biti pod pritiskom da preda teritoriju i prihvati brojne ruske zahtjeve kao deo Trampove žurbe da okonča rat.

“Tramp želi da se ovo završi što pre, i mislim da neće dugo trajati”, rekao je jedan evropski zvaničnik za “Telegraph”.

Zelenski je jasno stavio do znanja da nije spreman da razgovara o predaji teritorija koju Rusija još ne kontroliše kao deo bilo kakvog mirovnog sporazuma.


