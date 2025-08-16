Danska: Jedna osoba poginula u sudaru voza i kamiona, 27 povrijeđeno

Vozači ekspresnog voza i kamiona su među teže povrijeđenima u nesreći koja se dogodila u petak na željezničkom prijelazu u Bjerndrupu, na jugozapadu Danske. Policija je potvrdila da je poginula 60-godišnja žena, dok se pet od 27 povrijeđenih i dalje nalazi u kritičnom stanju.

Voz je saobraćao na relaciji Kopenhagen – Sønderborg (zapad Danske), a udario je kamion dok je ovaj prelazio prugu na mjestu bez rampe. Vlasti su saopćile da će istraga utvrditi da li su svjetlosni i zvučni signali na prelazu u tom trenutku bili u funkciji,pišu Vijesti

Lokalni mediji izvijestili su da se slična nesreća dogodila u julu, samo tri kilometra dalje, kada je 24-godišnji vozač poginuo nakon što je njegov automobil udario voz na drugom prelazu.

