Tramp krenuo na Aljasku: “Bit će ozbiljno, radim ovo da bi spasio živote”

Bijela kuća je ranije otkrila neke od zvaničnika koji će pratiti Donalda Trampa na Aljasku. Između ostalog, u delegaciji će se naći i sekretar za trgovinu Hovard Latnik i direktor CIA Džon Retklif.

Predsjednik SAD je po ulasku u avio Air Force One razgovarao s novinarima o svojim namjerama i očekivanjima.

Tramp je rekao da je Putin “pametan čovjek” i da se “dobro slažu”, sa “uzajamnim poštovanjem sa obje strane”, dodajući da misli da “nešto će proizaći iz toga”.

– Primjetio sam da dovodi mnogo poslovnih ljudi iz Rusije, i to je dobro. Sviđa mi se to, jer žele da posluju, ali nećemo se baviti poslovima dok se rat ne zaustavi – rekao je Tramp.

O nastavku ruskih napada na Ukrajinu, Tramp je rekao da misli da Putin “pokušava da postavi scenu” i da “u njegovoj glavi to mu pomaže da postigne bolji dogovor”.

– Mislim da mu u stvarnosti to šteti, i o tome ću pričati sa njim – dodao je Putin.

Na pitanje da li će razgovor sa Putinom obuhvatiti teritorijalna pitanja, Tramp je rekao da će o tome biti razgovora.

– Ali moram da dozvolim Ukrajini da donese tu odluku, i mislim da će donijeti pravilnu odluku, ali nisam ovdje da pregovaram u ime Ukrajine. Ovdje sam da ih dovedem za sto. I mislim da imate dvije strane. Pogledajte, Vladimir Putin je želio da uzme cijelu Ukrajinu. Da nisam predsjednik, on bi sada uzeo cijelu Ukrajinu, ali to neće učiniti – rekao je Tramp.

Predsjednik SAD nije isključio mogućnost da SAD ponude bezbjednosne garancije Ukrajini.

– Možda, zajedno sa Evropom i drugim zemljama. Ne u obliku NATO, jer to neće, znate, postoje određene stvari koje se neće dogoditi. Ali da, zajedno sa Evropom, postoji mogućnost – rekao je Tramp.

On je potvrdio svoju raniju prijetnju “ozbiljnim posljedicama po Rusiju” ako ne pokaže spremnost da ozbiljno razgovara o okončanju rata u Ukrajini.

– Ekonomski ozbiljno. Bit će veoma ozbiljno. Ne radim ovo zbog svog zdravlja, u redu, ne treba mi. Htio bih da se fokusiram na našu zemlju, ali ovo radim da bih spasio mnogo života – dodao je Tramp.

Facebook komentari