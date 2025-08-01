Norveška biblioteka čuvat će rukopise do 2114. godine

U Oslu postoji izvanredan umjetnički poduhvat poznat kao “Future Library” (Biblioteka budućnosti), čija realizacija traje čak 100 godina, u periodu od 2014. do 2114. godine. Kako prenosi The Guardian, projekt je osmislila škotska umjetnica Keti Peterson (Katie Paterson), a zamišljen je kao svojevrsni zapis za buduće generacije, svake godine jedan poznati pisac predaje rukopis koji nitko neće moći pročitati do isteka cijelog vijeka.

Ideja je povezana i s prirodom u šumi Nordmarka kraj Osla gdje je posađeno 1 000 smrekovih sadnica koje će, kada stasaju, biti iskorištene za izradu papira na kojem će se štampati svih stotinu rukopisa. Rukopisi se čuvaju u “Silent Roomu” nove gradske biblioteke Dejhman Bjorvik (Deichman Bjørvika), u posebno izrađenim čeličnim kutijama, a javnosti su poznati samo ime autora i naslov djela.

Među autorima koji su već predali svoja djela nalaze se Margaret Etvud (Margaret Atwood), Dejvid Mičel (David Mitchell), Elif Shafak, Han Kang, Karl Ove Knusgor (Karl Ove Knausgård) i Oišn Voung (Ocean Vuong), a najnoviji je američki pisac Tommy Orange, kako navodi The Guardian. Svi oni svjesno pišu za čitaoce koji danas još nisu ni rođeni.

Ovaj projekat je, prema riječima autorice, “dar budućnosti” i podsjetnik na strpljenje, vjeru i naslijeđe koje ostavljamo generacijama koje dolaze.

