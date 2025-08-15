Svijet

Trump napustio Bijelu kuću i krenuo ka Aljasci, uoči sastanka sa Putinom poslao kratku poruku

Objavljeno prije 34 minute

Američki predsjednik Donald Trump napustio je Bijelu kuću i krenuo prema Aljasci gdje će se susresti sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, javlja Sky News.

 Donald TRump - Reuters

Trump se oglasio i na društvenoj mreži Truth Social poslavši kratku poruku uoči ovog historijskog sastanka kojeg iščekuje cijeli svijet.

Napisao je samo dvije riječi: “Visoki ulozi!!!”.

Iz ove poruke je očito da Trump sastanak sa Putinom smatra veoma važnim te je sve izvjesnije da će uživati u medijskoj pažnji i prilici koja je pred njim, piše Sky News.

Također, agencija Reuters je objavila i službene informacije o tome ko će sve činiti delegaciju Sjedinjenih Američkih Država tokom ovog izuzetno važnog samita.

Shodno tome, poznato je da, osim Trumpa, na Aljasku stižu još:

državni sekretar Marco Rubio
ministar finansija Scott Bessent
ministar trgovine Howard Lutnick
specijalni izaslanik Steve Witkoff
glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt
direktor CIA-e John Ratcliffe
šefica kabineta Susie Wiles
zamjenik Dan Scavino

S druge strane, rusku delegaciju, pored lidera Rusije Vladimira Putina, činit će:

savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov
specijalni savjetnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju Kirill Dmitriev
šef ruske diplomatije Sergej Lavrov
ministar odbrane Andrej Belousov
ministar finansija Anton Siluanov

Sastanak ruskog i američkog predsjednika bit će održan u vojnoj bazi Elmendorf-Richardson u 22:30 sati po moskovskom vremenu, a u 21:00 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini.

(24sata.info)


