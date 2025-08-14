Naglo raste broj zaraženih u Europi, ljekari pozivaju na oprez: “Ovo je zabrinjavajuće”

Kako piše Sky News, virus se širi ubodima komaraca u tropskim i suptropskim regijama, a većina od 73 prijavljena slučaja bila je u Londonu i prethodno je putovala u Šri Lanku, Indiju i Mauricijus.

U istom razdoblju od januara do juna prošle godine prijavljeno je samo 27 slučajeva.

Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) također je izjavila da su zabilježeni prvi slučajevi novog virusa oropouche.

Čikungunja obično uzrokuje iznenadnu temperaturu i bol u zglobovima, što može biti iscrpljujuće i traje od nekoliko dana do nekoliko sedmica.

Naziv dolazi od riječi na tanzanijskom jeziku koja znači “ono što se savija” zbog bolova u zglobovima povezanih s njom.

Većina ljudi se oporavi, ali u nekim slučajevima simptomi mogu trajati nekoliko mjeseci ili čak godina.

Taj se virus ne može širiti izravno s osobe na osobu, tako da neko ko se razboli u Ujedinjenom Kraljevstvu ne može prenijeti infekciju.

Doktor Philip Veal rekao je da to može biti “gadna bolest” i da je porast broja slučajeva “zabrinjavajući”.

“Bitno je poduzeti mjere opreza protiv uboda komaraca tijekom putovanja. Jednostavni koraci, poput korištenja repelenta protiv insekata, pokrivanja kože i spavanja pod mrežama za spavanje tretiranim insekticidom, mogu uvelike smanjiti rizik”, rekao je.

Čikungunja se uglavnom nalazi u Aziji i Africi, ali ove su godine zabilježeni slučajevi u Europi i Sjevernoj Americi, piše Dnevnik.

