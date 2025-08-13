Svijet

Neviđeni skandal! Premijer Izraela šokirao svijet: “Možemo da ih bombardujemo i izgladnjujemo”

Objavljeno prije 1 sat

Izrael, uprkos kritikama, pokušava da premesti stanovništvo, razdvoji civile od terorista i gađa samo militante…

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da bi Izrael mogao da bombarduje Gazu “kao što su saveznici bombardovali Drezden” u Drugom svjetskom ratu, ali da to ne čini, jer se, kako on tvrdi, fokusira isključivo na borbu protiv terorista.

“Možemo da ih bombardujemo kao što su saveznici u Drugom svjetskom ratu bombardovali Drezden, mogli bismo da ih izgladnjujemo ako bismo slijedili klevete, ove laži koje se iznose protiv Izraela, i niko već ne bi bio živ”, rekao je Netanjahu tokom intervjua za američku mrežu “Njuzmaks” (Newsmax) na pitanje zašto Izrael ne “izbriše Hamas i Gazu s mape”.

On je dodao da Izrael, uprkos kritikama, pokušava da premjesti stanovništvo, razdvoji civile od terorista i gađa samo militante.

Međutim, podaci Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu pokazuju da je od oktobra 2023. godine uništeno više od 89 posto zgrada u Rafi i 84 posto u sjevernoj Gazi.

Prema palestinskim izvorima, najmanje 61.722 ljudi je ubijeno, a 154.525 ranjeno u izraelskim napadima do avgusta ove godine, piše b92.


