Tenzije između Amerike i Rusije na vrhuncu? Putin pred sastanak sa Trampom odlučio da testira nuklearnu raketu

Rusija se, po svemu sude, sprema da testira svoju novu krstareću raketu na nuklearni pogon, koja može da nosi i nuklearnu bojevu glavu, javlja Rojters, pozivajući se na dva američka istraživača i zapadni bezbjednosni izvor.

Sve se ovo dešava dok se ruski predsjednik Vladimir Putin priprema za sutrašnje razgovore o Ukrajini sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom, koji će se održati na Aljasci.

Džefri Luis iz Instituta za međunarodne studije Midlberi u Kaliforniji i Deker Evelet iz istraživačke organizacije CNA u Virdžiniji došli su do zaključaka nezavisno, analizirajući satelitske snimke sa Planet Labsa snimljene posljednjih nedjelja, zaključno sa utorkom.

Prema njihovoj procijeni, fotografije pokazuju povećanu aktivnost na poligonu Pankovo na arhipelagu Nova Zemlja u Barencovom moru – uključujući povećan broj osoblja i opreme, kao i brodova i aviona povezanih sa prethodnim testovima rakete 9M730 Burevesnik.

„Vidimo ogromne količine opreme koja stiže radi podrške operacijama, kao i kretanje na mjestu lansiranja“, rekao je Luis.

Zapadni bezbjednosni izvor, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, potvrdio je da se Rusija priprema za test. Luis je procijenio da bi se on mogao održati ove nedjelje, što bi moglo da zaseni samit između Putina i Trampa na Aljasci. Bela kuća nije komentarisala mogućnost testa, a Pentagon, CIA i rusko Ministarstvo odbrane odbili su da komentarišu.

Putin je ranije izjavio da je oružje, koje je NATO označio kao SSC-X-9 Skyfall, „nepobedivo“ za sadašnje i buduće protivraketne sisteme, sa praktično neograničenim dometom i nepredvidivom putanjom leta.

Luis, Evelet i dva stručnjaka za kontrolu naoružanja kažu da je raketa dobila na dodatnom značaju za Moskvu otkako je Tramp u januaru najavio razvoj američkog odbrambenog sistema „Zlatna kupola“. Međutim, mnogi stručnjaci sumnjaju da bi „Burevesnik“ mogao da probije odbranu i upozoravaju da bi emitovao zračenje tokom leta.

Prema Inicijativi za nuklearne prijetnje, raketa do sada ima loše rezultate – od 13 poznatih testova, samo dva su bila djelimično uspješna.

Evelet i Luis kažu da snimci prikazuju stotine kontejnera, opreme i osoblja koji stižu od kraja jula. Dva specijalizovana aviona opremljena radarom stacionirana su na vojnom aerodromu Rogačevo od sredine jula, a najmanje pet brodova povezanih sa prethodnim testovima je u luci. Šesti brod, teretni brod Teriberka, bio je na putu ka Novoj Zemlji u utorak.

Norveška vojska je potvrdila Rojtersu da je Barencovo more „ključna lokacija za ruska raketna testiranja“ i da su primećeni znaci priprema, ali nije potvrdila o kakvom oružju je riječ.

Krajem jula, sklonište koje je štitilo lanser „Burevjesnik“ pomjerano je naprijed-nazad na poligonu, što istraživači smatraju jasnim znakom predstojećeg testiranja. Snimci od 7. avgusta prikazuju otvoreni lanser, kontejnere, kran i helikopter.

„Pripreme su u punom jeku“, rekao je Luis, piše srbija danas.

