Zanosna Slovenka kipti od bijesa, ne može da spava noćima! Melanija u centru skandala, a za sve je kriv ovaj moćnik!

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp poslala je sinu bivšeg američkog predsjednika Hanteru Bajdenu pismo u kojem traži da odmah ukloni i povuče “lažne, klevetničke, omalovažavajuće i zapaljive izjave” koje je iznio u video intervjuu da je osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin upoznao nju i njenog supruga, predsjednika SAD Donalda Trampa, ili će se suočiti sa tužbom vrijednom milijardu dolara, saznaje “Foks njuz Didžital” (Fox News Digital).

Pismo je 6. avgusta poslao advokat Alehandro Brito, koji zastupa Melaniju Tramp, Hanteru Bajdenu i njegovom advokatu, Abi Louel, piše espreso.

Brito traži da Hanter Bajden povuče tvrdnje iz video intervjua “Povratak Hantera Bajdena” za Kanal 5, u kojima je Bajden tvrdio da je Epstin upoznao Melaniju sa Donaldom Trampom.

Advokat naglašava da su te tvrdnje lažne i da su prouzrokovale ogromnu štetu ugledu i finansijama prve dame, jer su se proširile putem društvenih mreža i digitalnih medija na milione ljudi.

Takođe naveo da je izvor Bajdenovih tvrdnji – novinar Majkl Volf, poznat po “lažima” i podsjetio je da je medijska kuća “Dejli bist” povukao sličan članak i izvinio se prvoj dami. Ipak, Bajden je, kako tvrdi Brito, ponovo objavio iste “klevetničke tvrdnje”.

Advokat zahteva da Bajden objavi javno izvinjenje i povuče sve sporne izjave, kao i da ne uništava dokaze povezane sa tim slučajem.

U pismu je jasno navedeno da će, ukoliko Bajden ne postupi po zahtjevima, Melanija Tramp preduzeti sve pravne korake, uključujući tužbu za milijardu dolara štete.

“Fox News Digital” navodi da Bajden i njegov advokat nisu odgovorili na zahtjev za komentar, dok je izvor blizak slučaju rekao da je Bajden pismo advokata nekom prijateljskom novinaru, što ukazuje na ozbiljnost situacije.

Pomoćnik prve dame, Nik Klemens, rekao je da advokati prve dame aktivno rade na povlačenju i izvinjenjima za lažne tvrdnje, ističući da je istina o upoznavanju Melanije i Donalda Trampa navedena u njenoj autobiografiji “Melanija”.

