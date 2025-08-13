Tramp razgovarao sa Zelenskim: Bit će teških posljedica ako Rusija ne pristane na prekid rata

Predsjednik SAD-a Donald Tramp izjavio je da je današnji razgovor s evropskim liderima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim bio „vrlo dobar“.- Bio je na liniji. Predsjednik Zelenski bio je na liniji. Ocijenio bih ga čistom desetkom – vrlo, vrlo prijateljski – rekao je Tramp.

Podsjetio je da dobro poznaje evropske lidere jer je, kako tvrdi, tokom svog mandata u NATO-u povećao doprinos članica s “2% neplaćenog na 5% plaćenog, što znači bilijune dolara u obrambenim kapacitetima“.

Tramp je naglasio da je od početka plan bio da se prvo sastane s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a potom razgovara s predsjednikom Zelenskim i drugim liderima.

Šansa za drugi sastanak

Otkrio je i da postoji “vrlo dobra šansa” za drugi sastanak koji bi, smatra, mogao biti produktivniji od prvog.

– Prvi je da vidimo gdje smo i što radimo. Ako prvi prođe dobro, gotovo odmah ćemo organizirati drugi sastanak između predsjednika Putina, predsjednika Zelenskog i mene – ako žele da budem tamo. Možda bismo tada mogli dogovoriti apsolutno rješenje, iako se i na prvom mogu postići određeni veliki pomaci. Prvi sastanak je iznimno važan jer postavlja temelje za drugi – rekao je Tramp.

Posljedice za Rusiju

Dodao je da drugog sastanka možda neće biti “ako procijenim da nije primjereno da ga održimo, jer nismo dobili odgovore koje moramo imati”.

Na pitanje hoće li Rusija snositi posljedice ako ne krene prema mirovnom dogovoru o Ukrajini, Tramp je odgovorio: “Da, hoće.”

Na potpitanje što bi te mjere uključivale, rekao je: “Bit će ih, ne moram reći koje, ali bit će vrlo teške posljedice,piše Avaz“

