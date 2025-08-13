Kafa pojeftinila nakon 18 mjeseci

Cijena kafe u Brazilu za krajnje potrošače opala je 1,01 posto u julu, što je prvi pad u posljednjih 18 mjeseci, navedeno je u zvaničnim statističkim podacima.

Tokom prethodnih godinu i po dana, kafa je bila jedan od glavnih pokretača inflacije u Brazilu, drugom najvećem tržištu ove kulture u svijetu, prema podacima Brazilskog instituta za geografiju i statistiku.

Pad maloprodajne cijene uslijedio je nakon pada cijena koje su plaćene poljoprivrednicima tokom ovogodišnje žetve, koja je sada u završnoj fazi u Brazilu.

Prijavljeni pad maloprodajne cijene kafe u Brazilu za jul uslijedio je nakon perioda nestabilnosti na međunarodnim tržištima.

Na ovu situaciju uticala je i odluka predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa) da uvede carinu od 50 posto na brazilsku robu.

Dok su proizvodi poput soka od pomorandže izuzeti od carine, drugi, uključujući kafu, jaja i govedinu, su obuhvaćeni.

