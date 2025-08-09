Pomno isplaniran Putinov put za Aljasku zbog međunarodne potjernice

Strani mediji otkrili su detalje sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali i samih priprema po pitanju njihovog dolaska na lokaciju.

Naime, prema izvještajima novinara iz Sjedinjenih Američkih Država, Tramp će poletjeti iz Vašingtona kasno navečer u četvrtak.

Prema rasporedu, na Aljasku, tačnije grad Anchorage, stići će u petak ujutro.

Dok je priprema puta za američkog predsjednika relativno formalnost, ruske pripreme su nešto drugačije. Zbog potjernice koju je raspisao Međunarodni sud pravde, tim okupljen oko ruskog predsjednika mora pomno isplanirati put.

Prema izvještajima, Putinov avion će letjeti za Aljasku preko Beringovog moreuza kako bi izbjegao prelet međunarodnih voda i ušao u američki zračni prostor direktno iz ruskog zračnog prostora.

U petak će savezna američka avijacijska služba (FAA) zatvoriti zračni prostor iznad Aljaske kako bi omogućili potpuni fokus na ovaj važan let.

Samit, koji će se održati u najvećem gradu Aljaske, označit će Putinovu prvu posjetu SAD-u u posljednjih deset godina i njihov prvi lični susret s Trampom otkako je američki predsjednik preuzeo dužnost 20. januara.

– Ovo je vježba slušanja za predsjednika (Trampa) – rekla je Leavitt, ukazujući da razgovori možda neće dati trenutne rezultate i dodajući da su razgovori jedan na jedan “dio plana”.

Trampova administracija je promovisala sastanak kao proboj u mirovnom procesu, iako ukrajinski i evropski zvaničnici ostaju oprezni prema pregovorima koji isključuju Kijev. Sam Tramp je opisao razgovore kao ” sastanak za procjenu” spremnosti Rusije za mir.

