Ovako bi izgledala NUKLEARNA ZIMA! Čovječanstvo zadrhtalo zbog užasavajućeg otkrića naučnika – UNIŠTENJE U 4 FAZE!

Američki naučnici otkrili su kako bi tačno izgledala nuklearna zima – scenario koji će se dogoditi ukoliko izbije nuklearni rat – dok se u svijetu više nego ikad zvecka oružjem i govori da bi svetske sile mogle da upotrebe ovo najopasnije oružje.

Prvi i najveći problem s kojim će se, ako se dogodi nuklearna zima, suočiti doslovno cijeli svijet jeste – glad! Naučnici iz američke savezne države Pensilvanija tvrde da bi ovakav razvoj događaja doveo do “nezamislivih gubitaka života” koji se broji u milijardama zbog totalnog uništenja useva, piše britanski “Dejli mejl”.

Kukuruz, najvažnija poljoprivredna kultura na svijetu, ne bi mogao da raste jer ne bi imao dovoljno toplote ni sunčeve svijetlosti. Kao posljedica toga, oni koji bi preživeli razaranje izazvano eksplozijama nuklearnih bombi morali bi da se bore sa široko rasprostranjenom glađu, ističu naučnici.

Dobro je poznato da nuklearno oružje – najopasnije oružje na Zemlji – oslobađa ogromne količine energije u obliku eksplozije, toplote i zračenja. Dim od požara izazvanih nuklearnim oružjem dizao bi se u atmosferu, blokirajući Sunce!

Posljedice takvog mraka – što je poznato kao nuklearna zima – bile bi sljedeće:

niske temperature

propast usijeva

masovna glad

smrt

– Ako želimo da preživimo, moramo da budemo spremni i na nezamislive posledice – rekao je Juning Ši, autor studije i naučnik sa Državnog univerziteta Pensilvanije.

Do sada je nuklearno oružje u ratu upotrebljeno dva puta – Sjedinjene Američke Države (SAD) bacile su atomsku bombu na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki 1945. godine, tokom Drugog svetskog rata.

Međutim, jedan stručnjak je ranije opisao nuklearnu zimu kao stvarni i “jezivo savremeni” rizik zbog ruskog rata protiv Ukrajine, piše britanski list.

Šest scenarija nuklearnog rata

Za potrebe studije, Ši i njegove kolege predvideli su kako bi različiti scenariji nuklearne zime mogli da utiču na globalnu proizvodnju kukuruza – najrasprostranjenije žitarice na svetu koja je uzgaja kao hrana za ljude i stoku.

Zbog svog značaja, kukuruz može poslužiti kao pokazatelj stanja poljoprivrede u cjelini u uslovima nuklearne zime – što znači da bi i druge važne kulture, poput pirinča i pšenice, doživele sličnu sudbinu.

Koristeći kompjuterske modele, stručnjaci su simulirali proizvodnju kukuruza na 38.572 globalne lokacije u 6 scenarija nuklearnog rata različitog intenziteta. Za različite scenarije, ubrizgavanje čađi koje blokiraju sunčevu svijetlost u atmosferu kretalo se od pet miliona tona do čak 165 miliona tona. Kao što se i očekivalo, pad proizvodnje kukuruza bi varirao, u zavisnosti od obima sukoba, otkrio je tim.

Regionalni nuklearni rat, koji bi u atmosferu poslao oko 5,5 miliona tona čađi, mogao bi da smanji svjetsku godišnju proizvodnju kukuruza za 7 posto.

Pad prinosa kukuruza od 80 posto= masovna glad

Međutim, veliki svjetski rat, sa 165 miliona tona čađi u atmosferi, mogao bi da dovede do pada prinosa kukuruza od čak 80 posto. Pad globalne poljoprivredne proizvodnje za 80 posto imao bi katastrofalne posledice, izazivajući široko rasprostranjenu planetarnu prehrambenu krizu.

U najtežim scenarijima, potražnja za semenom kukuruza “povećala bi se višestruko u poređenju sa sadašnjom”, dok bi proizvodnja i distribucija sjemena bile “ozbiljno ograničene”.

Ali i pad globalne proizvodnje useva od samo 7 odsto imao bi ozbiljan uticaj na svetski prehrambeni sistem i ekonomiju, vjerovatno izazivajući veću nesigurnost u snabdevanju hranom i glad. Zbog štete nanijete lokalnim i globalnim ekosistemima, ljudi bi morali da se oslanjaju na hranu uzgajanu na sopstvenoj zemlji ili u lokalnim baštama.

Takođe bi možda bilo potrebno saditi “usijeve hladne sezone” poput krompira, ali ni tada ne bi bilo garancije da će seme ili krtole biti široko dostupne.

– Što je nuklearni rat ozbiljniji, to će povratak na primitivne oblike proizvodnje biti dublji, kako se proizvodni ekosistem bude urušavao – dodaje tim.

Razaranje ozonskog omotača

Pored toga, “ubrizgavanje” 165 miliona tona čađi u atmosferu razorilo bi ozonski omotač planete, koji nas i ostala živa bića štiti od štetnog ultravioletnog zračenja Sunca.

Eksplozije i vatrene kugle atomskih bombi proizvode azotne okside u stratosferi (sloju Zemljine atmosfere gdje se uglavnom nalazi ozonski omotač).

– Prisustvo i azotnih oksida, zajedno sa zagrevanjem od apsorbovanom čađi, moglo bi brzo da uništi ozon, povećavajući nivo UV-B zračenja na površini Zemlje. To bi oštetilo biljno tkivo i dodatno ograničilo svjetsku proizvodnju hrane – rekao je profesor Ši.

Studija, objavljena u časopisu “Environmental Research Letters”, upozorava da bi sveobuhvatan nuklearni rat i naknadna nuklearna zima “bili pogubni za čovječanstvo”.

– Nuklearni ratovi bi izazvali nezamisliv gubitak života i genetskih resursa, ali i produženu nuklearnu zimu koja bi smanjila obradive površine i poljoprivrednu produktivnost godinama. Ozbiljan prekid lanaca snabdijevanja i trgovine mogao bi da pogorša ovaj gubitak produktivnosti, dovodeći do regionalne ili globalne gladi. Kako bi se klima oporavljala, visoki nivoi UV-B zračenja mogli bi dodatno da oštete usijeve, s posljedicama koje bi se osjećale godinama nakon nuklearnog sukoba – zaključuje tim naučnika, piše espreso.

