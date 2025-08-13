Tragedija u Italiji: Djeca porijeklom iz BiH prouzrokovala smrt žene vozeći ukradeni automobil

Pripadnici lokalne policije, predvođeni komandantom Gianlucom Mirabellijem, pronašli su ih u neregularnom nomadskom naselju.

Dječak koji je upravljao automobilom ima 13 godina. Ostali koji su bili s njim imaju 12, odnosno 11 godina. Dvojica od njih su braća. Svi su rođeni u Italiji u nomadskim porodicama bosanskog porijekla, a pronađeni su u romskom naselju u Ulici Selvanesco. Za sada je isključeno da se radi o naselju u Ulici Chiesa Rossa. Mladići nisu krivično odgovorni jer još nisu navršili 14 godina.

Prepoznavanje četvero djece omogućile su tri identične majice koje su nosila tri dječaka u grupi.

Upravo je taj detalj na odjeći, zabilježen jednom od kamera, doveo službenike lokalne policije do malog nomadskog kampa u Ulici Selvanesco. Istražitelji su u prvom trenutku ušli u trag prodavnici u tržnom centru koja prodaje iste te majice. Tamo su, zahvaljujući snimcima visoke rezolucije s video nadzora, uspjeli da ih prepoznaju i uđu u trag kampu.

Čini se da četvero djece ne pohađa školu. Kamp u kojem žive nalazi se na ravnici od nabijene zemlje u dnu makadamske sporedne ulice, između nekultivirane vegetacije, otpada i napuštenog i spaljenog smeća. Nakon jutarnjeg hapšenja djece, u kampu je ostalo devet kombija, kampera i prikolica. U prošlosti je policija raseljavala naselje jer se proširilo i zauzelo dio javne površine.

Automobil, ukradeni Citroen od grupe francuskih turista, izletio je s ceste i direktno udario ženu koja je pješačila prema stanici i koja nije primijetila — niti je imala vremena izbjeći vozilo. Tijelo je odbačeno nekoliko metara dalje. “Moja supruga je pogledala s balkona, čula je prasak i vidjela kako auto skreće”, prisjetio se stanar stambenih zgrada koje gledaju na ulicu. Za gospođu Ceciliju De Astis, očajnički pokušaji da joj se pomogne bili su uzaludni. Pri dolasku u bolnicu Niguarda, 71-godišnjakinja je već bila mrtva. Povrede su bile preteške, prenose italijanski mediji.

