Stravičan slučaj: Pronađena mrtva trudnica, njenom mužu odrubljena glava i nabijena na kolac

U kući u Melburnu pronađena je mrtva trudnica, a pored njenog tijela, odrubljena glava njenog supruga nabijena na kolac.

Kako su saopštile lokalne vlasti, ubijeni su Atena Georgopulos (39) i njen partner (50), koji nije imenovan. Beživotna tijela su pronađena sinoć u 22 sata.

Pronađeni grafiti

Prema navodima, na željezničkoj stanici u Klejtonu potom je uhapšen muškarac (34), koji je šetao dva velika psa. On je uhvaćen oko 2 sata iza ponoći u krvavoj majici i bos kako šeta,piše Avaz

Mediji pišu da je Atena bila u 5. mjesecu trudnoće. Kako navode, ubica je Ateninom partneru odrubio glavu i nabio na kolac.

Na kući gdje su pronađena tijela bili su pronađeni grafiti “karma nije jelovnik” i “meso je ubistvo”.

Naši pripadnici su vidjeli grafite na kući gdje su tijela dvije osobe sinoć pronađena. Naši inspektori pokušavaju da ustanove da li su ti grafiti nekako povezani sa ubistvima – naveli su iz policije.

Veliki broj forenzičara

Danas je ispred kuće horora primjećen veliki broj forenzičara koji skuplja dokaze. Mediji pišu da je jedna žena pocijepala policijsku traku da bi uletila u kuću. Vjeruje se da je u pitanju majka ubijene Atene.

Izvor iz policije naveo je da je muškarac, koji je tokom noći uhapšen krvav na stanici, od ranije poznavao ubijeni par.

– Policija je oko 9.20 sati ujutru dobila poziv jer se iz kuće čula galama – naveo je izvor,piše Avaz

Drugi poziv je stigao nešto kasnije, nakon čega su patrole došle na adresu i zatekli beživotna tijela muškarca i žene.

U ovom trenutku niko nije optužen za zločin. Policija pokušava da ustanovi šta se tačno dogodilo i poziva sve ljude koji imaju informacije.

Policija je pronašla sprejom ispisane i druge riječi poput “izdaja”, “nepredvidivo”, “neizbježno”.

