Hamas tvrdi da je u zasjedi na sjeveru Gaze ubio više izraelskih vojnika

Vojno krilo skupine, Brigade Qassam, u izjavi je navelo da su tri vojnika ubijena i ranjena u zasjedi u okrugu Shejaiya 5. jula. Borci Hamasa također su 7. jula pogodili izraelsku jedinicu protupješačkim granatama, također ubivši i ranivši brojne vojnike.

Palestinska skupina dodala je da su izraelski zapovjedni centar i tenk Merkava pogođeni protutenkovskim granatama u istom susjedstvu. Hamas je objavio detalje napada nakon što su se njegovi borci vratili s bojišta. Izraelska vojska još nije komentirala Hamasovu izjavu.

