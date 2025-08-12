Svijet

Hamas tvrdi da je u zasjedi na sjeveru Gaze ubio više izraelskih vojnika

10.3K  
Objavljeno prije 1 sat

PALESTINSKI militantni pokret Hamas danas je izjavio da su njegovi borci ubili i ranili nekoliko izraelskih vojnika u napadima u sjevernom dijelu Pojasa Gaze.

Vojno krilo skupine, Brigade Qassam, u izjavi je navelo da su tri vojnika ubijena i ranjena u zasjedi u okrugu Shejaiya 5. jula. Borci Hamasa također su 7. jula pogodili izraelsku jedinicu protupješačkim granatama, također ubivši i ranivši brojne vojnike.

Palestinska skupina dodala je da su izraelski zapovjedni centar i tenk Merkava pogođeni protutenkovskim granatama u istom susjedstvu. Hamas je objavio detalje napada nakon što su se njegovi borci vratili s bojišta. Izraelska vojska još nije komentirala Hamasovu izjavu.


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh