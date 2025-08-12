Ovdje će se Putin i Trump sresti licem u lice? Isplivala moguća lokacija istorijskog sastanka dva moćnika!

Amerčki predsjednik Donald Tramp postavio je ultimatum Vladimiru Putinu oko okončanja rata u Ukrajini. Rok ističe u petak, a za taj dan je dogovoren sastanak licem u lice između dvojice moćnika.

Poznato je da će sastanak biti na Aljasci, a nagađa se da bi se mogao održati u luksuznom “Alyeska Resortu” u Girdvudu.

Smešten oko 48 kilometara od Ančoragea u planinama Čugač, rizort je najveće skijalište u državi i nudi više od 500 hektara skijaških staza, slikovitu žičaru, restoran na vrhu Sedam glečera i bogati spa centar.

U vrIJeme održavanja blokirane rezervacije

Lokalni izvori tvrde kako nije moguće rezervisati mesto u vreme održavanja samita, što pojačava nagađanja da bi se upravo ovde mogao održati sastanak visokog profila.

Udaljena lokacija, stroge sigurnosne opcije i potpuna privatnost stvorili bi idealno okruženje za diplomatske pregovore.

“Alyeska” kombinuje luksuzne sadržaje, prirodne lJepote i strateški položaj, što je čini atraktivnom binom za potencijalno istorijski sastanak.

Simbolični aspekt je takođe značajan:

Aljaska je nekada bila dio Rusije, a danas je najbliža tačka SAD-a ruskim obalama.

Sjedinjene Države kupile su Aljasku od Ruskog Carstva 1867. godine za mizerna 7,2 miliona dolara, odnosno dva centa po hektaru.

Prodaju je dogovarao ruski poslanik u SAD-u Eduard Stoeckl, a sa američke strane pregovarač je bio Vilijam Sevard, tadašnji američki državni sekretar, piše espreso.

