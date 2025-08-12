Stravični zločin u Italiji: Majka i snaha ubile i raskomadale sina zbog nasilja u braku

Lorena Venier (61) priznala je da je ubila svog sina, navodeći da je to učinila kako bi zaštitila njegovu suprugu, 30-godišnju Mailyn Castro Monsalvo, od brutalnog fizičkog zlostavljanja koje je trpjela u braku. Mailyn je policiji 25. jula prijavila zločin, otkrivši monstruozni detalj da su tijelo raskomadale i sakrile u podrumu obiteljske kuće.

Lorena je ispričala kako je koristila pilu za metal i platno kako bi spriječila curenje krvi, te da je Alessandra rasjekla na tri dijela. Prema njenim riječima, ubistvo je bilo planirano mjesecima, naročito nakon rođenja bebe u januaru ove godine, zbog čega je nasilje eskaliralo.

Detalji zločina su zastrašujući: uz pomoć snahe, Lorena je sinu podmetnula sredstvo za smirenje u limunadi, zatim mu je dala dvije injekcije inzulina koje je pribavila iz bolnice u kojoj radi. Kada Alessandro nije preminuo, ugušile su ga jastukom i vezicama za cipele. Tijelo su potom raskomadale i prekrile živim vapnom kako bi prikrile miris.

Majka se na sudu branila tvrdeći da je snaha bila uključena samo u premještanje tijela, dok je snaha pod istragom zbog poticanja na ubistvo. Lorena je izjavila da je njen sin bio nasilan i da je prijetio Mailyn i bebi, te da nije imala izbora da bi zaštitila svoju porodicu.

Ovaj stravični zločin izazvao je burne reakcije u Italiji, gdje se raspravlja o nasilju u porodici i granicama do kojih može ići žrtva da zaštiti sebe i najbliže, prenosi Novi.

