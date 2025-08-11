Svijet

Posljednja poruka novinara ubijenog u Gazi: „Ne zaboravite Gazu, sjetite me se u dovama“

6.7K  
Objavljeno prije 26 minuta

Na nalogu ubijenog dopisnika Al Jazeere, Anasa al-Šarifa, 6. aprila 2025. godine objavljena je njegova posljednja poruka namijenjena da se podijeli u slučaju njegove smrti. U njoj se oprašta od voljenih, pozivajući da ne zaborave Gazu i da ga spomenu u dovama.

Njegova poruka je istovremeno oproštaj i apel za pravdu i slobodu: navodi da je dao sve od sebe da bude glas svome narodu, te opisuje djecu i nevine žrtve koje, kako je napisao, svijet nije uspio zaštititi. Izražava nadu da će se jednog dana vratiti u svoj rodni Asqalan, ali priznaje da je volja Uzvišenog bila drugačija.

Al-Šarif iskreno prenosi povjerenje u one koji ostaju—porodicu, dijete, majku, suprugu—i apelira na zajednicu da im pruži podršku. Ističe da je ostao odan svojim principima, bez izuzetaka, i moli da ga se pamti kao šehida: «O Allahu, primi me među šehide… učini moju krv svjetlom koje će osvijetliti put slobode mom narodu… Ne zaboravite Gazu… i ne zaboravite mene u svojim iskrenim dovama za oprost i primanje. prenosi N1.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh