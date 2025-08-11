Posljednja poruka novinara ubijenog u Gazi: „Ne zaboravite Gazu, sjetite me se u dovama“

Njegova poruka je istovremeno oproštaj i apel za pravdu i slobodu: navodi da je dao sve od sebe da bude glas svome narodu, te opisuje djecu i nevine žrtve koje, kako je napisao, svijet nije uspio zaštititi. Izražava nadu da će se jednog dana vratiti u svoj rodni Asqalan, ali priznaje da je volja Uzvišenog bila drugačija.

Al-Šarif iskreno prenosi povjerenje u one koji ostaju—porodicu, dijete, majku, suprugu—i apelira na zajednicu da im pruži podršku. Ističe da je ostao odan svojim principima, bez izuzetaka, i moli da ga se pamti kao šehida: «O Allahu, primi me među šehide… učini moju krv svjetlom koje će osvijetliti put slobode mom narodu… Ne zaboravite Gazu… i ne zaboravite mene u svojim iskrenim dovama za oprost i primanje. prenosi N1.

