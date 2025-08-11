Ako ruski lider ne pristane na OVO slijede teške mjere: Kakav šamar za Putina, dugogodišnji saveznik mu okrenuo leđa

Azerbejdžan razmatra ukidanje embarga na isporuke oružja Kijevu ako ruski režim nastavi sa napadima na ukrajinsku gasnu infrastrukturu ili cilja objekte azerbejdžanskih kompanija u Ukrajini, prenosi Caliber.Az.

U tekstu objavljenom u publikaciji bliskoj azerbejdžanskom rukovodstvu primijećuje se da su ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev razgovarali o ruskim napadima na ukrajinsku infrastrukturu tokom poziva 10. avgusta, piše espreso.

Oni su se posebno fokusirali na ruski napad na skladište nafte SOCAR. Caliber.Az navodi da su napadi duboko razljutili oba lidera.

“Prema informacijama koje je Caliber.Az dobio iz pouzdanih izvora, ako Rusija nastavi svoju agresivnu politiku protiv interesa Azerbejdžana, zvanični Baku će početi da razmatra mogućnost ukidanja embarga na oružje na snabdijevanje Ukrajine iz svog arsenala”, navodi se u izveštaju.

Dodaje se da su Rusi nedavno namerno ciljali azerbejdžanska energetska postrojenja u Ukrajini. Baku će odgovoriti strogim mjerama ako napadi ne prestanu.

Rusija napada azerbejdžanske objekte u Ukrajini

8. avgusta, ruske snage su koristile udarne bespilotne letelice da pogode skladište nafte SOCAR u regionu Odesa. Napad je izazvao požar i oštetio cijevovod za dizel gorivo. Prijavljene su žrtve.

Ranije je ruska vojska napala postrojenje za transport gasa u blizini ukrajinske granice sa Rumunijom, koje se nalazi u Orlovki, u regionu Odesa.

Ova stanica isporučuje gas iz SAD i Azerbejdžana u Ukrajinu. Azerbejdžanski gas je takođe prošao kroz njega na putu za Evropu.

