Najveća noćna mora NATO pakta će se ostvariti? Ako Putin i Trump povuku ovaj potez, to je kraj za Ukrajinu!

Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin sastat će se na Aljasci 15. avgusta ne bi li konačno postigli dogovor o okončanju rata u Ukrajini. A kako bi taj dogovor mogao da izgleda? Analitičari su izdvojili pet potencijalnih scenarija, od kojih nijedan nije povoljan za Kijev, piše espreso.

Taj sporazum će, sva je prilika, podrazumijevati izvesnu razmenu teritorija. Sam Tramp je rekao da će između Rusije i Ukrajine doći do “razmjene teritorija na dobrobit obe strane”, što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kategorički odbio uz poruku da “Ukrajinci neće dati svoju zemlju okupatorima”.

Putin je navodno rekao Americi da će zaustaviti rat u zamjenu za istočnu Ukrajinu.

On je u Moskvi predstavio plan Trampovom izaslaniku Stivu Vitkofu. Sporazum će navodno zahtjevati da Ukrajina ustupi istočni region Donbas, koji je većinski pod kontrolom Rusije, a zauzvrat će samo zaustaviti borbe. Putin je, kako se navodi, rekao Vitkofu da će pristati na potpuni prekid vatre ukoliko Ukrajina povuče svoje snage iz ostatka istočnog regiona, čime bi Rusija kontrolisala Donjeck i Lugansk, kao i poluostrvo Krim.

Predstojeći samit na Aljasci otvorio je pitanje kako bi rat mogao da se okonča. Postoji više mogućih scenarija. Neki su više, a neki manje vjerovatni.

1. Putin pristaje na bezuslovni prekid vatre

Ovaj scenario je malo vjerovatan.

Prema “Bildu”, ruska strana je predložila samo “sektorski prekid vatre”, kao što je uzajamno odricanje od napada na energetska postrojenja ili velike gradove iza linija fronta. Međutim, Putin ni pod kojim okolnostima ne želi da zaustavi velike ruske ofanzive duž fronta, iako su SAD zauzvrat predložile ukidanje sankcija Rusiji i sklapanje novih ekonomskih sporazuma, navodi list, dodajući da je Tramp čak predložio “razmenu teritorija”, koja bi omogućila Rusiji da zadrži dijelove okupiranog Donbasa u zamenu za odustajanje od dalje teritorije.

CNN piše da je malo vjerovatno da bi Putin pristao na prekid vatre u kom linije fronta ostaju kakve jesu. Kremlj trenutno pretvara postepene uspjehe na liniji fronta u strateške prednosti i ne vidi razlog da zaustavi svoj napredak sad kad je na vrhuncu. Čak ni prijetnja sekundarnim sankcijama protiv Kine i Indije neće da promjene tu trenutnu vojnu računicu.

Najmanje do oktobra će Putin želeti da se bori – jer pobeđuje, navodi se.

2. Pragmatizam i više pregovora

Samit bi mogao da dovede do više razgovora kasnije, koji bi učvrstili ruske dobitke dok dođe zima, zamrzavajući linije fronta i vojno i bukvalno negde oko oktobra.

Do tada, ruske snage mogu da zauzmu Pokrovsk, Konstjantinivku i Kupjansk i obezbjede solidnu poziciju da prezime i pregrupišu se. Rusija bi tada mogla ponovo da se bori 2026, ili da koristi diplomatiju da zapečati te dobitke. Putin bi takođe mogao ponovo da upre na pitanje izbora u Ukrajini (odloženih zbog rata), kako bi osporio legitimitet Zelenskog i možda ga čak zamijenio proruskim kandidatom.

3. Ukrajina izdržava naredne dvije godine

U ovom scenariju, američka i evropska vojna pomoć Ukrajini utiču da se minimiziraju ustupci na liniji fronta u narednim mesecima, a Putin traži pregovore, jer njegova vojska još jednom nije uspela da ostvari rezultate.

Pokrovsk može da padne, druga istočna ukrajinska uporišta bi mogla da budu ugrožena, ali bi Ukrajina mogla da dočeka usporavanje ruskog napredovanja, a Kremlj bi mogao čak da oseti posledice sankcija.

Evropske sile su već formulisale napredne planove za snage koje bi bile raspoređene u Ukrajini kao deo bezbednosnih garancija. Desetine hiljada evropskih NATO trupa mogle bi da budu razmeštene oko Kijeva i drugih velikih gradova, pružajući logističku i obaveštajnu pomoć Ukrajini. Prema CNN-u, to je najbolje čemu Ukrajina može da se nada.

4. Katastrofa za Ukrajinu i NATO

Putin bi mogao da uoči pukotine u jedinstvu Zapada nakon samita sa Trampom, koji poboljšava američko-ruske odnose, ali ostavlja Ukrajinu da se snalazi sama.

Evropa bi mogla da se potrudi da pruži podršku Kijevu, ali ne bi uspjela da preokrene ravnotežu bez američke podrške. Mali ruski dobici na istoku Ukrajine mogli bi da se pretvore u polagano povlačenje ukrajinskih snaga na ravnom, otvorenom terenu između Donbasa i centralnih gradova Dnjepra, Zaporožja i Kijeva. Ukrajinska odbrana bi mogla da se pokaže slabom, a kriza sa brojem vojnika u Kijevu mogla bi da se pretvori u političku katastrofu kad Zelenski zatraži širu mobilizaciju kako bi podržao odbranu zemlje.

Bezbjednost Kijeva bi tada bila ugrožena, a Putinove snage u zamahu. Evropske sile mogle bi da procene da bi bilo bolje boriti se protiv Rusije u Ukrajini nego kasnije unutar teritorije Evropske unije. Ali, evropski lideri na kraju nemaju politički mandat da se priključe ratu za zemlju unutar Ukrajine. Putin nastavlja napredovanje. NATO ne uspeva da pruži jedinstven odgovor. Ovo je evropska noćna mora i već označava kraj suverene Ukrajine.

5. Katastrofa za Putina

Rusija bi mogla da nastavi da se muči, trošeći hiljade života svojih vojnika nedeljno za relativno male dobitke, dok sankcije erodiraju njen savez sa Kinom i prihode iz Indije.

Finansijske rezerve moskovskog suverenog fonda mogle bi da se smanje, kao i prihodi. Nezadovoljstvo među elitom u Moskvi moglo bi da poraste zbog načina na koji je Kremlj odbacio diplomatske mogućnosti u ratu, u korist neodrživog posredničkog sukoba sa NATO. Tramp gubi moć, a a američki fokus nakon izbora na sredini mandata vraća se tradicionalnim normama spoljne politike suprotstavljanja Rusiji i Kini.

U ovom scenariju, Kremlj bi mogao da dođe do trenutka kad njegov otpor prema neprijatnostima realnosti i ekonomska teškoća sopstvenog naroda postanu toksični. Putin djeluje snažno na površini, ali mogao bi da bude razotkriven kao kritično slab, navodi CNN, dodajući da je problem sa ovim scenarijem to što on ostaje najbolja nada zapadnih stratega, koji ne mogu da prihvate ni pun ulazak NATO u rat kako bi pomogli Ukrajini da pobijedi, niti sposobnost Kijeva da vojno potisne Moskvu.

