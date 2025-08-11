Opšti haos u Turskoj nakon zemljotresa: Urušile se zgrade, izvlače ljude napolje, izdato veliko upozorenje

Iz zgrade koja se večeras srušila tokom jakog zemljotresa u Turskoj, u centru mesta Sindirigi u okrugu Balikesir, spasene su četiri osobe, dok se za još dvije traga, saopštio je gradonačelnik Sindirigja Serkan Sak.

“Ima više od deset područja na kojima su se urušili objekti. Zgrada u centru grada, u kojoj je bilo smješteno šest ljudi, se srušila. Spasili smo četiri osobe, a akcije spasavanja su u toku za još dvije. To je zgrada pored kancelarije našeg okružnog guvernera u centru Sindirgija. U okolnim selima takođe ima srušenih zgrada”, naveo je Sak i dodao da su timovi za spasavanje i procenu štete na terenu, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Prema prvim izvještajima u zemljotresu jačine 6,1 stepeni po Rihterovoj skali koji je večeras pogodio Tursku, srušilo se nekoliko stambenih objekata u okrugu Sindirigi u Balikesiru, prenijeli su turski mediji.

Upozorenje za građane.

Vlasti su upozorile građane da ne ulaze u oštećene zgrade i da prate zvanična saopštenja.

Četiri zemljotresa u jednom danu.

Nakon zemljotresa jačine 6,1 stepeni koji je registrovan je danas u zapadnoj Turskoj u oblasti Balikesir, dogodila su se još tri zemljotresa magnitude 4 stepena, objavila je Agencija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD).

Zemljotres se osjetio u centralnoj provinciji Balikesir, kao i u Istanbulu i širom regiona Mramornog i Egejskog mora – Izmiru, Kutahiji, Jalovi, Istanbulu, Manisi, Ušaku, Ajdinu, Eskišehiru, Sakarija Jalovi i Tekirdagu.

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 11 kilometara, 52 kilometra od grada Balikesira, preneo je TRT Haberler. Zemljotres je registrovan u 19.53 po lokalnom vremenu, a prema izjavama stanovnika, potres je bio jak i trajao je 10-20 sekundi.

Obustavljen avio-saobraćaj.

Osam minuta nakon zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale, dogodili su se naknadni potresi jačine 4,6 stepeni Rihterove skale u 20.01 i 4,1 stepen Rihterove skale u 20.05 sati.

Zbog zemljotresa koji se osjetio u Istanbulu, kontrolor leta na aerodromu “Sabiha Gokčen” izdao je upozorenje na zemljotres avionima koji sleću. Nakon upozorenja, avio-saobraćaj je bio obustavljen na pet minuta zbog provjere piste.

Facebook komentari