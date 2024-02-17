Hoće li se ipak održati sastanak na Aljasci: Putin odbija Trampove zahtjeve!?

Nastavljaju se spekulacije o mirovnom samitu o Ukrajini između američkog predsjednika Donalda Trampa i Vladimira Putina sljedeće nedjelje na Aljasci.

Još u četvrtak je izgledalo kao da je Trampov pregovarač Stiv Vitkof postigao napredak tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, piše “Bild”.

Bez odstupanja

Prema informacijama “Bilda”, čak i prije mirovnog samita 15. avgusta, Kremlj nije odstupio od svog maksimalnog zahtjeva da u potpunosti kontroliše pet ukrajinskih regiona Donjeck, Lugansk, Zaporožje, Herson i Krim prije prekida vatre.

Ruska strana je predložila samo “sektorski prekid vatre” – kao što je međusobno odustajanje od napada na energetske objekte ili velike gradove iza linija fronta.

Međutim, Putin ne želi da zaustavi velike ruske ofanzive duž fronta ni pod kojim uslovima – iako su SAD zauzvrat predložile ukidanje sankcija protiv Rusije i zaključivanje novih ekonomskih sporazuma.

Kategorično odbijanje

Tramp je čak predložio “razmjenu teritorija”, koja bi omogućila Rusiji da zadrži dijelove okupiranog Donbasa u zamjenu za odustajanje od dalje teritorije (što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kategorično odbio).

Ovo su scenariji sastanka između Trampa i Putina, pišu ruski blogeri: “Bolje da on to čuje direktno nego od svoje supruge Melanije ili sa televizije.”

I još gore, Trampov specijalni izaslanik Vitkof je navodno potpuno pogrešno shvatio neke od ruskih izjava i pogrešno ih protumačio kao Putinov ustupak. Pogrešno je protumačio ruski zahtjev za “mirno povlačenje” Ukrajinaca iz Hersona i Zaporožja kao ponudu za “mirno povlačenje” Rusa iz tih regiona.

– Vitkof ne zna o čemu priča – rekao je za “Bild” zvaničnik ukrajinske vlade. Ovu procjenu, prema informacijama “Bilda”, dijele i zvaničnici njemačke vlade.

Prema izvještaju, u četvrtak uveče održan je konferencijski poziv između predstavnika američke vlade – uključujući specijalnog izaslanika Vitkofa, državnog sekretara Marka Rubija (54) i potpredsjednika Džej Di Vensa (41) – i evropskih partnera.

Haotično i neujednačeno

Kako “Bild” saznaje, američka strana je doživljena kao haotična i neujednačena.

To je prvenstveno bilo zbog Vitkofa, čije su izjave o njegovom razgovoru sa Putinom u Kremlju u srijedu doživljene kao zbunjujuće. On sam je Evropljanima djelovao preopterećeno i nesposobno kada je razgovarao o teritorijalnim pitanjima u Ukrajini,pišu Avaz

Takođe je postojalo očigledno neslaganje između Vitkofa i Rubija oko sljedećih koraka, jer je državni sekretar naglasio da Evropljani treba da budu uključeni u dalji proces, dok su Vens i Vitkof samo željeli da obavijeste Evropu o rezultatima Trampovih daljih koraka, piše “Bild”, a prenosi “b92”.

