Hamas: Izraelski plan da okupira Gazu je ratni zločin i etničko čišćenje

Palestinska grupa Hamas u petak je osudila odluku izraelskog sigurnosnog kabineta da okupira Gazu, nazvavši je ratnim zločinom i činom etničkog čišćenja nad Palestincima u opkoljenoj enklavi.

U saopštenju, grupa je navela da izraelska invazija neće biti piknik i upozorila da će Izrael platiti visoku cijenu za svoju vojnu avanturu u Gazi.

Hamas je optužio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) i njegovu “nacističku vladu” da ne mare za sudbinu izraelskih talaca u Gazi, ističući da proširenje rata predstavlja promišljenu odluku da ih žrtvuju.

Grupa je takođe odbacila izraelski pokušaj da zamijeni termin “okupacija” terminom “kontrola”, opisujući to kao “očigledno izbjegavanje kako bi se izbjegla pravna odgovornost za zločine” nad gotovo milion Palestinaca u gradu.

Izraelski sigurnosni kabinet namjerno izbjegava korištenje termina “okupacija” u vezi s Pojasom Gaze u svojim posljednjim zvaničnim odlukama, umjesto toga birajući riječ “kontrola”, potez za koji pravni analitičari kažu da ima za cilj izbjegavanje međunarodnih pravnih obaveza prema palestinskim civilima.

Izrael se suočava s rastućim negodovanjem zbog svog razornog rata protiv Gaze, u kojem je od oktobra 2023. godine ubio više od 61.000 ljudi. Vojna kampanja razorila je ovu enklavu i dovela je na ivicu gladi.

Facebook komentari