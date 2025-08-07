Svijet

Tramp se ne protivi Netanjahuovom planu o okupaciji Pojasa Gaze

Objavljeno prije 44 minute

Ovo je posljednja karta koja nam je preostala, izjavio je Netanjahuov pomoćnik za Axios

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ne protivi se planu premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahua) da pokrene novu vojnu operaciju okupacije cijelog Pojasa Gaze.

To su potvrdili kažu američki i izraelski dužnosnici. Očekuje se da će izraelski sigurnosni kabinet u četvrtak odobriti vrlo kontroverzan plan proširenja rata. Prema izvorima, Tramp je odlučio ne intervenirati i prepustiti izraelskoj vladi da sama donosi odluke.

Nova operacija
Očekuje se da će nova operacija okupacije dodatnih područja centralne Gaze, uključujući grad Gazu, trajati najmanje nekoliko mjeseci i uključivati raseljavanje oko milion palestinskih civila.

Vojska Izraela također bi se kretale u područja za koja Izrael vjeruje da se drže zarobljenici moguće riskirajući njihove živote. Netanjahu je spreman eskalirati rat unatoč ogromnom međunarodnom pritisku da se zaustave borbe i da se prioritet humanitarnoj krizi u enklavi – i uprkos protivljenju njegovih vlastitih glavnih generala.

Dva američka dužnosnika rekla su Axiosu da Tramp neće intervenirati u izraelsko donošenje odluka o novoj operaciji. Kada su ga u utorak pitali o mogućoj potpunoj izraelskoj okupaciji Gaze, Tramp je rekao: “Zaista ne mogu reći. To će uglavnom ovisiti o Izraelu”.

Nema predaje Hamasu
Netanjahu i njegovi pomoćnici tvrde da Hamas nije zainteresovan za potpisivanje sveobuhvatnog prekida vatre i sporazuma o zarobljenicima pod uvjetima koje Izrael može prihvatiti te da samo vojni pritisak može to promijeniti.

– Nismo spremni ostati u trenutnom limbu i nismo spremni predati se zahtjevima Hamasa – tako da je u biti preostala samo jedna opcija, poduzeti drastičan korak. Ovo je posljednja karta koja nam je preostala – izjavio je Netanjahuov pomoćnik za Axios.

Jedan američki dužnosnik rekao je da je Trampa dirnuo video koji je objavio Hamas, na kojem izraelski talac kopa vlastiti grob.

– To je utjecalo na predsjednika i on će pustiti Izraelce da učine što trebaju – rekao je dužnosnik.

Istovremeno, dužnosnik SAD rekao je da Trampova administracija ne podržava izraelsku aneksiju dijelova Gaze – još jednu mogućnost o kojoj su raspravljali izraelski dužnosnici. Između redaka: IDF je oklijevao napasti područja u Gazi na koja se novi plan usredotočuje iz straha od slučajnog ubijanja zarobljenika.

Ugrožavanje zarobljenika
Prema izraelskim dužnosnicima, načelnik glavnog štaba IDF-a, general Ejal Zamir (Eyal), rekao je Netanjahuu da bi takav potez ugrozio zarobljenike i mogao dovesti do izraelske vojne vlasti u Gazi s punom odgovornošću nad dva miliona Palestinaca.

– Ulazite u zamku – izjavio je Zamir Netanjahuu na sastanku u utorak, prema više izvještaja u izraelskom tisku.

Čini se da Netanjahu nije bio dirnut. Bijela kuća planira se u nadolazećim sedmicama usredotočiti na rješavanje krize gladi u Gazi, iako bi širenje rata to otežalo.

Na sastanku u ponedjeljak navečer u Bijeloj kući, Tramp i posebni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) razgovarali su o planovima da SAD značajno poveća svoju ulogu u pružanju humanitarne pomoći Gazi.

Ublažavanje situacije u Gazi
– Sjedinjene Države i dalje su predane ublažavanju situacije u Gazi i podržavaju napore za povećanje humanitarne pomoći. Međutim, Sjedinjene Američke Države ne „preuzimaju“ napore pružanja pomoći – izjavio je američki dužnosnik za Axios.

Trampova administracija planira povećati finansiranje Humanitarne fondacije za Gazu (GHF) kako bi otvorila nove centre za pomoć u dijelovima Gaze u koje će biti preseljeni raseljeni Palestinci, i u sjevernoj i u centralnoj Gazi, kažu izvori.

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi (Mike Huckabee) rekao je za Bloomberg da SAD planira učetverostručiti broj centara za pomoć GHF-a s četiri na 16.

Humanitarne grupe i UN pozvali su Trampa da izvrši pritisak na Netanjahua da masovno poveća pomoć u okviru prethodnih kanala koje je Izrael uglavnom ugasio, umjesto da se usredotoči na izgradnju GHF-a.


