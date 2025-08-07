Putin otkrio u kojoj zemlji bi se mogao sastati sa Trampom

On je istakao da su obje strane pokazale interesovanje za samit Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da Rusija ima mnogo prijatelja spremnih da pomognu u organizaciji njegovog sastanka sa Trampom.

Putin je rekao da se ne protivi sastanku sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, rekavši da je taj sastanak moguć, ali i da je potrebno da se za takav sastanak moraju stvoriti uslovi.

“Već sam mnogo puta rekao da generalno nemam ništa protiv toga, to je moguće“, primijetio je Putin, prenosi RIA Novosti.

“Ali da bi se to desilo, moraju se stvoriti određeni uslovi. Nažalost, još smo daleko od stvaranja takvih uslova”, rekao je on. prenosi Novi.

Facebook komentari