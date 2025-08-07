Pogubljen iranski naučnik koji je navodno odavao tajne Mossadu

U Iranu je pogubljen nuklearni naučnik koji je, navodno, odavao informacije o iranskom nuklearnom programu Mossadu, tvrdi iranska državna televizija IRIB.

– Ključni objekti bili su Fordow i Natanz, za koje sam slao informacije. Rekao sam im da znam ovo i ono o Fordu, rekli su mi da pošaljem sve – kaže Rouzbeh Vadi u onome što IRIB opisuje kao video priznanje koji emitira.

– Ulazak i izlazak nuklearnog materijala u Postrojenje za pretvaranje urana i Pogon za proizvodnju goriva bili su im vrlo važni – kaže Vadi, koji je doktorirao nuklearno inženjerstvo na Tehnološkom univerzitetu Amir Kabir.

Glas u videu govori da se Vadi pet puta sastao s agentima Mossada dok je bio u Beču i da je zamoljen da otvori račun u kriptovaluti kako bi primao plaćanje za svoje usluge. Optuženik u videu kaže da mu je Mossad obećao stranu pasoš ako završi dugoročnu suradnju,piše Avaz

IRIB također dijeli snimku zaslona akademskog rada predstavljenog na iranskoj nuklearnoj konferenciji 2012. godine, koji su napisali Vadi, kao i Ahmad Zolfaqar i Abdolhamid Minouchehr – dva nuklearna naučnika koje je Izrael ubio u junu.

U dokumentu je Vadi predstavljen kao nuklearni istraživač u Iranskoj organizaciji za atomsku energiju, vodećem nuklearnom tijelu u zemlji.

