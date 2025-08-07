Katastrofa na pomolu: Ne prestaju jake kiše, rijeke se izlile, klizišta gutaju sela – hitno upozorenje za cijeli region

Obilne kiše nastavljaju da pogađaju region Hokuriku, smješten uz obalu Japanskog mora, uslijed zadržavanja gustih kišnih oblaka iznad područja, saopštila je Japanska meteorološka agencija.

Zbog aktuelnih vremenskih uslova izdato je upozorenje na rizik od klizišta, izlivanja reka i poplava u nižim predelima. U glavnom gradu prefekture Išikava, Kanazavi, poplavljeno je više prizemnih stanova, dok je najmanje 19 saobraćajnica pod vodom, prema informacijama lokalnih vlasti koje prenosi japanska novinska agencija Kjodo.

Topao i vlažan vazduh koji se kreće ka ciklonu dodatno destabilizuje atmosferu, stvarajući nepovoljne vremenske uslove na širokom području severnog i zapadnog Japana. Meteorolozi upozoravaju da će obilne padavine trajati do petka.

Prema prognozama, količina padavina u narednih 24 časa do petka ujutro može dostići i do 150 milimetara u regionima Tohoku, sjeverno od Hokurikua, kao i u sjevernom dijelu ostrva Kjušu, dok se za Hokuriku očekuje oko 120 milimetara.

Facebook komentari