Oči u oči poslije sedam godina: Trump planira sastanak sa Putinom, evo kada će se sresti

Tramp planira da se satane sa Putinom sljedeće sedmice.

Američki predsjednik Donald Tramp planira da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom već početkom sljedeće nedjelje, prenio je danas Njujork tajms pozivajući se na dva neimenovana izvora.

Nakon toga, Tramp bi trebalo da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, kao i da su sa time upoznati evorpski lideri koji su učestvovali u telefonskom razgovoru Trampa i Zelenskog, prenosi Rojters.

Tramp je ranije danas saopštio da je danas da je njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof napravio veliki napredak u današnjim pregovorima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Vitkof se ranije danas u Moskvi sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, putinov pomoćnik Jurij Ušakov rekao je da je na sastanku bilo riječi o ukrajinskoj krizi i izgledima za mogući razvoj strateške saradnje između SAD i Rusije.

Sastanak je, kako je naveo Ušakov, bio veoma koristan i konstruktivan. To je bila peta posjeta Vitkofa Rusiji od početka godine.

Posljednje dvije posjete bile su 11. i 25. aprila, kada se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Kada su se posljednji put sreli Tramp i Putin?

Posljednji susret uživo između Vladimira Putina i Donalda Trumpa dogodio se tokom samita u Helsinkiju 16. jula 2018. godine, u okviru zvaničnog susreta između predsjednika Rusije i SAD.

Od tada, njihovi kontakti su isključivo bili telefonski ili putem izaslanika, piše srbija danas.

