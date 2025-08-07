Putnici Jevreji tokom leta za Madrid dobili košer obroke sa natpisom „slobodna Palestina“

Incident se dogodio na letu IB0102, koji je poleteo iz Buenos Ajresa u ponedeljak u podne za Madrid, saopštila je Delegacija argentinskih jevrejskih udruženja, osuđujući „ozbiljan čin antisemitizma“.

Tokom leta, koji je stigao jutros u Madrid, jedan od putnika je dobio obrok sa porukom „Slobodna Palestina“ napisanom olovkom na pakovanju, navelo je udruženje, koje je objavilo fotografiju poslužavnika na svojoj veb stranici.

„Drugi jevrejski putnici su takođe dobili svoje poslužavnike sa inicijalima FP“, dodalo je udruženje navodeći da je kontaktiralo aviokompaniju sa zahtevom objašnjenja i hitne akcije protiv takvog čina diskriminacije.

Aviokompanija Iberija je priznala incident i navela da je pokrenula „detaljnu istragu, kako internu, tako i sa spoljnim dobavljačima odgovornim za uslugu keteringa, sa ciljem razjašnjavanja činjenica“.

Kompanija je dodala da se posada aviona odmah obratila pogođenim putnicima, dok se kapetan leta lično izvinio putnicima.

„Takvo ponašanje je neprihvatljivo i suprotno vrednostima poštovanja i inkluzije koje su suštinski deo identiteta Iberije“, navela je kompanija, obećavajući da će preduzeti sve neophodne mere.

Prije desetak dana, dogodio se incident sa jevrejskim putnicima francuske nacionalnosti u drugoj španskoj aviokompaniji, niskotarifnoj Vueling, u vlasništvu, kao i Iberija, grupe IAG, matične kompanije Britiš ervejza (British Airways).

Oko 50 jevrejskih tinejdžera iskrcano je 23. jula, dok su se vraćali sa odmora u Španiji, zajedno sa svojim instruktorima, nekoliko minuta pre poletanja na aerodromu Valensije.

Aviokompanija je navela bezbednosne razloge, optužujući tinejdžere za „neprimereno ponašanje“ u avionu.

Međutim, tu verziju je odlučno demantovalo udruženje koje organizuje letnji kamp, koje je podnelo tužbu za nasilje i diskriminaciju na osnovu religije.

