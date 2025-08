Ovo se nije dogodilo duže od 60 godina: Toplotni talas alarmirao Skandinaviju! Nevjerovatni podaci i za arktičke oblasti, očekuje se obaranje rekorda

Ekstremno visoke temperature, iznad 30°C, zabilježene su u oblastima unutar Arktičkog kruga, pri čemu je Finska imala tri uzastopne nedjelje toplotnog talasa, a Norveška 13 dana sa temperaturama iznad 30°C tokom jula. Prema riječima naučnika, riječ je o najdužem toplotnom talasu zabilježenom od 1961. godine.

Klimatolog Mika Rantanen iz Finskog meteorološkog instituta istakao je da je “toplotni talas još u punom jeku”, sa temperaturama koje dostižu 32–33°C. “Čak su i arktičke oblasti… iskusile tri nedjelje sa temperaturama iznad 25°C i sutra bi mogle da obore temperaturne rekorde za avgust.”

Upozorenja meteoroloških službi Skandinavije

Norveški meteorološki institut potvrdio je da je najmanje jedna meteorološka stanica u tri najsjevernije oblasti zemlje zabilježila temperature iznad 30°C tokom 12 dana u julu. Iako je došlo do privremenog povlačenja toplotnog talasa, vlasti su upozorile da se tokom vikenda očekuje novi porast temperatura.

U Švedskoj, temperatura u Haparandi ostala je stabilno iznad 25°C tokom 14 dana, dok je u Jokmoku u Laponiji toplotni talas trajao 15 dana.

Toplotni talas je počeo sredinom jula, uslijed toplih voda uz obale severne Norveške i snažnog sistema visokog pritiska koji je doveo do temperatura i do 10 stepeni viših od prosečnih za to doba godine. Istovremeno, u pojedinim dijelovima Sjeverne Evrope zabilježene su oluje i munje koje su izazvale požare, piše telegraf.

Facebook komentari