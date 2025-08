Kina: Pogledajte kako su arhitekti odrezali planinu kako bi napravili autoput

U pokrajini Guizhou na jugozapadu Kine gradi se novi infrastrukturni simbol – Huajiang Grand Canyon Bridge, koji će, kada bude pušten u promet sredinom 2025. godine, postati najviši most na svijetu.

Most Huajiang (ili Huajiang Grand Canyon ili Huajiang Canyon) je nadolazeće remek-djelo inženjerskog čuda u Guizhouu. Imat će glavni raspon od približno 1.420 m i ukupnu dužinu od 2.890 m.

“Za narod i razvoj nema planinskog vrha previsokog” – objavili su uz snimak izgradnje iz kineskog Ministarstva vanjskih poslova.Visina mosta – od ceste do dna kanjona – iznosi zapanjujućih 625 m (2.051 stopa), što ga čini najvišim mostom na svijetu nakon njegovog otvaranja sredinom 2025. godine.

Premašit će trenutnog rekordera, most Beipanjiang Duge, koji je visok 564–565 m.

Kada bude završen, most će dramatično smanjiti vrijeme putovanja preko kanjona Huajiang – sa oko jednog sata na samo jednu ili dvije minute – jačajući ekonomsku integraciju i turizam u udaljenim planinskim regijama Guizhoua.

Njegov ogroman raspon od 1,42 km preko neravnog kraškog terena i duboke klisure zahtijevao je ukrućenu čelične rešetkaste konstrukcije ovjesa, koju su podržavali visoki piloni visoki otprilike 262 m i 205 m sa obje strane kanjona,pišu Vijesti

Sa visinom mosta od 625 m, redefinisat će šta znači “visoki most” u globalnim mjerilima.

Ukratko, brojka od 625 metara odnosi se na vertikalni pad od mostovne ploče do rijeke Beipan ispod, što ovaj viseći most čini najvišim na svijetu, sa strogim rasponom od 1.420 m. Planirano otvaranje sredinom 2025. godine, to nije samo veliki transportni projekat, već je i spreman da postane vodeća turistička destinacija i simbol moderne infrastrukture u ruralnoj Kini.

Facebook komentari