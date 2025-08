Njemački ministar u Jerusalimu šokirao cijeli svijet izjavom: “Izrael je na ivici izolacije!”

Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je danas u Jerusalimu da je Izrael u opasnosti da postane diplomatski izolovan usred rastućeg međunarodnog negodovanja zbog humanitarne situacije u Pojasu Gaze, kao i da Berlin pokušava da to spriječi.

“Izrael uvijek mora da pronađe prijatelje, partnere i pristalice u međunarodnoj zajednici.

A to je trenutno u opasnosti u ovoj situaciji. I ako postoji jedna zemlja koja ima odgovornost da ovo spriječi, onda je to, po mom mišljenju, Njemačka”, rekao je Vadeful novinarima, prenio je Tajms of Izrael.

Vadeful je održao sastanke sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i ministrom spoljnih poslova Gideonom Saarom nakon što je danas popodne sleteo u Izrael, a sutra će otputovati na okupiranu Zapadnu obalu radi dodatnih razgovora o humanitarnoj situaciji u Pojasu Gaze, piše Espreso.

