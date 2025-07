Trump u blindiranom vozilu na svom imanju igrao golf u Škotskoj, otporan na snajperske metke

Dok su se ostali iz njegove pratnje po golf terenu vozili u klasičnim vozilima koja koriste golferi, Trumpovo vozilo sa zatamnjenim staklima je privuklo pažnju od prvog dana.

Boravak američkog predsjednika u Škotskoj prate stroge i opsežne mjere sigurnosti pri čemu se ništa ne prepušta slučaju.

Prvih dana boravka Trump se po golf terenu vozio u crnom golferskom vozilu Polaris XP 1000 Ranger UTV sa specijalnom balističkom zaštitom čija se cijena procijenjuje na gotovo 190.000 dolara.

“Američka Tajna služba koristi razne alate i resurse za zaštitu naših štićenika. Kako bi se održala operativna sigurnost, Tajna služba ne raspravlja o specifičnim sredstvima i metodama koje se koriste za provođenje naših zaštitnih operacija“, naveli su iz Tajne službe SAD-a.

NEW: Armor plated ‘Golf Force One’ spotted with President Trump at the golf course.

Additional security measures are being deployed to protect Trump, even on the golf course, according to the Telegraph.

“Mr Trump’s team deployed an additional security measure in the form of a… pic.twitter.com/gxiEjL1sx0

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 27, 2025