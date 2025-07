SAD odbacuje Macronov plan o priznavanju Palestine: “To je nepromišljena odluka”

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u četvrtak da je Washington odbacio plan francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o priznavanju palestinske države, nazvavši Macronov naum “nepromišljenom odlukom”…

US Secretary of State Marco Rubio speaks to reporters after watching people board a repatriation flight bound for Colombia at Albrook Airport in Panama City on February 3, 2025. Rubio is in Panama on a two-day official visit. (Photo by Mark Schiefelbein / POOL / AFP)