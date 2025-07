Malezijski premijer pozvao Trampa da insistira na okončanju rata u Gazi

Malezijski premijer Anvar Ibrahim (Anwar) danas je apelovao na američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) da iskoristi svoj uticaj za trenutni prekid izraelskih brutalnosti u Gazi, javlja Anadolija.

– U tom smislu, pozivam sve one koji imaju uticaj na Izrael da pronađu hrabrost da djeluju odlučno. Posebno apeliram na američkog predsjednika Donalda Trampa da iskoristi taj uticaj kako bi izvršio pritisak za trenutni prekid ubijanja, zaustavio neselektivno bombardiranje i osigurao da humanitarna pomoć stigne do onih kojima je potrebna bez ometanja. Tragedija koja se odvija u Gazi je test naše zajedničke humanosti. Ubijene su kompletne porodice. Djeca, čak i bebe, su ubijane. Drugi umiru od gladi. Ovo užasno nepoštivanje ljudskog života i dostojanstva mora prestati, jer je to kršenje najosnovnijeg moralnog kodeksa – rekao je Anvar u objavi na društvenoj mreži X.

Jedan glas

Malezijski premijer je pozvao sve svjetske lidere da djeluju hitno.

– Svaka vlada koja vjeruje u međunarodno pravo, svaka nacija koja tvrdi da cijeni ljudski život, mora govoriti jednim glasom – rekao je.

Malezija je, dodao je, spremna sarađivati sa svim narodima kako bi donijela pomoć Gazi i obnovila osnovne principe čovječanstva.

Odgovor saosjećanjem

– Nemojmo biti zapamćeni kao oni koji su stajali po strani. Neka nas vodi naša savjest, neka na patnju odgovorimo sa saosjećanjem i neka težimo miru za dobrobit naše čovječnosti – naveo je Anvar.

Više od 59.000 Palestinaca, većinom žena i djece, ubijeno je u izraelskom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. Među žrtvama su i brojni umrli od pothranjenosti i gladi, kao i oni koji su ubijeni u izraelskoj pucnjavi tokom distribucije pomoći.

