NE BI SPAVAO SA 12- GODIŠNJAKINJOM?! Kad čujete šta je Tramp pričao 2006. godine neće vam biti dobro

Dok svjetski mediji pišu o vezama između aktualnog američkog predsjednika Donalda Trampa i pokojnog milijardera pedofila Džefrija Epstajna, društvenim mrežama proširio se isječak Trampovog intervjua iz 2006. godine.

Gostujući u emisiji “The Howard Stern Show”, Tramp se pohvalio: “Da nisam oženjen, mogao bih dobiti… sve djevojke koje želim.” Ipak, napomenuo je da je “jako srećan” sa svojom suprugom Melanijom koju je oženio godinu dana ranije.

“Misliš li da bi sada mogao da spavaš sa 24-godišnjakinjama?”, upitao ga je Hovard Stern.

“O, apsolutno. Bez problema”, odgovorio je Tramp, koji je tada imao 60 godina.

Uključila se Robin Kivers sa pitanjem: “Imaš li starosnu granicu?”

“Ne, ne, nemam starosnu… Mislim imam starosnu granicu. Ne želim da budem kao kongresmen Foli sa djecom starom 12 godina”, naglasio je Tramp.

In disturbing audio recording from 2006, sicko creep Trump says he has no “age limit” when it comes to having sex with young girls, but he would draw a line at “12-year-olds”. pic.twitter.com/YHw3gF8t6t

— Mike Sington (@MikeSington) July 21, 2025